Эксперты составили чек-лист для переезжающих за город

Собираясь купить домик в деревне, горожане мечтают о свежем воздухе, пении птиц, запахах свежей травы. Но для многих оказывается неожиданностью, что загородный дом требует внимания и обслуживания больше, чем городская квартира. К чему нужно быть готовым, рассказала член правления Ассоциации деревянного домостроения Вера Вавилова.

Фото: Российская газета Российская газета

Территория

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Прежде всего, нужно сориентироваться на местности. Заранее выясните, где находится ближайшая больница или поликлиника, чтобы понять, за какое время может приехать скорая в экстренном случае или куда вы можете быстро добраться сами.

Если в семье есть дети, надо понимать, как близко находится хорошая школа и садик, сколько времени займет дорога. Подумайте, где дети будут проводить время, общаться с другими детьми и искать друзей. Есть ли поблизости детская площадка, детский клуб, дополнительные занятия. Устраивает ли вас окружение, в котором дети смогут будут проводить время.

Узнайте, доступен ли общественный транспорт в случае, если сломается машина, и можно ли заказать такси. Где вы будете покупать продукты, есть ли поблизости магазин.

Еще один важный фактор – соседи. Лучше узнать о них еще до покупки дома, можно спросить о потенциальных соседях других жителей поселка. Громкая музыка, частые гулянки, наличие животных могут нарушить гармонию загородной жизни.

Многие владельцы домов сейчас увлекаются разведением кур, коз и прочей домашней живности. Кому-то нравится, что у соседей всегда можно купить домашние яйца или молоко, а кто-то не готов просыпаться "с первыми петухами".

Инфраструктура

Горожане привыкли, что коммунальные службы вывозят мусор, чистят дороги, что улицы освещены и патрулируются полицией, в подъездах есть видеонаблюдение и консьержки. За городом все эти вопросы ложатся на собственников.

Если дом находится в деревне, то проблемы ЖКХ будет решать местная администрация. С одной стороны, расходы будут гораздо меньше, чем в коттеджном поселке, с другой стороны, вам сложнее будет влиять на качество.

В коттеджном поселке чистить дороги, охранять и содержать территорию будут за счет жителей, но зато проще требовать заявленного качества услуг. Безусловным плюсом коттеджного поселка будет безопасность: территория огорожена, въезд строго по регламенту, охраной занимается ЧОП. Не страшно отпускать детей гулять и оставлять дом без присмотра.

В деревне все вопросы безопасности надо решать самому: ставить камеры, сигнализацию, заводить собак, нанимать сторожа.

Отопление

В разных регионах по-разному складывается ситуация с отоплением дома. Если бывают сильные морозы, то самым выгодным энергоносителем будет газ. Но если дом в теплом климате, то, возможно, отсутствие магистрального газа не так критично и расходы на электрическое отопление окажутся вполне приемлемыми.

Тарифы на электроэнергию в регионах сильно отличаются, но везде сельский тариф на электричество примерно на 30% ниже, чем для жителей городов и СНТ. Так что при электрическом отоплении вести расчеты по этому тарифу особенно важно.

Например, в Воронеже, где климат мягкий, при сельском тарифе расходы на электрическое отопление выгоднее, чем работы и оборудование по проведению газа. Во Владивостоке расходы на электричество в загородном доме площадью 170 кв.м с применением сельского тарифа на электричество сопоставимы с расходами на электричество в квартире в 80 кв.м.

Кроме того, проверьте, что в будущем доме все в порядке с электропроводкой. Убедитесь, что вам хватит выделенной мощности и в будущем доме не будет проблем с перебоями электричества. В любом случае нужно приобрести генератор, так как при аварии на электросетях ремонт за городом всегда занимает больше времени, чем в городах.

Если центральные инженерные сети (отопление, водопровод, канализация) требуют, в основном, понимания, кому звонить в случае проблем, то индивидуальные коммуникации (септик, газгольдер, скважины и пр.) требуют понимания, как их обслуживать, запускать, выключать, ремонтировать и т.д.

Планировка

При выборе проекта загородного дома, обратите внимание на эргономику и площади. Избавляйтесь от лишнего. Помните, что все помещения вам нужно будет обслуживать, отапливать, охранять, ремонтировать и банально убирать. Это требует затрат денег и времени. Вымыть окна и полы в трехкомнатной квартире в 80 кв.м и в доме площадью в два раза больше – это огромная разница.

Хозяйство

Если позволяет бюджет, то идеальный и беспроигрышный вариант – нанять помощника по хозяйству. Ему надо поручить конкретный список обязанностей.

Например, регулярно весь год необходимо:

- следить за наличием топлива для генератора на случай отключения электричества;

- следить за состоянием замков на калитке и воротах;

- проверять показатели на оборудовании котельной – тут должен быть свой чек-лист в зависимости от инженерных систем вашего дома. Помощник должен знать, куда звонить и как действовать в случае, если сломался котел или септик, выключили электричество или не работает насос в скважине. Если септик требует регулярного обслуживания, нужно вовремя вызывать специалистов по откачке.

Каждую осень нужно:

- убрать листья, накрыть растения, которые боятся морозов (розы, рододендроны и прочее);

- перекрыть все летние водопроводы и отключить автополив;

- вылить воду из бочек;

- провести консервацию открытого бассейна;

- убрать в хозпомещение садовый инвентарь;

- подготовить к зиме снегоуборщики, лопаты;

- проверить герметичность цоколя и подполья, чтобы избежать теплопотерь и грызунов;

- максимально навести порядок на участке, убрать остатки урожая.

Зимой необходимо:

- чистить от снега въезд на участок, площадку для автомобилей, дорожки, крыши строений;

- следить за работой греющих кабелей на входе воды в дом и в водостоках;

- если где-то на фасаде образуется наледь или "шуба" из инея, надо разобраться в причине теплопотерь или вызвать специалистов.

Весной понадобится:

- открыть растения, обрезать сухие ветки;

- отключить "зимние" инженерные системы, например греющий кабель;

- проверить, нет ли скопления воды на участке, работает ли дренаж;

- проветрить и просушить все летние постройки, которые были укрыты на зиму.

Летом поручаем:

- стричь траву;

- следить за состоянием газонокосилок;

- следить за чистотой бассейна.

Список может меняться в зависимости от индивидуальных условий, предпочтений и хобби. Например, для тех, кто любит огород, прибавляются заботы по посадке, прополке, поливу и пр.