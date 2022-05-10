Эксперты составили чек-лист для переезжающих за город

Собираясь купить домик в деревне, горожане мечтают о свежем воздухе, пении птиц, запахах свежей травы. Но для многих оказывается неожиданностью, что загородный дом требует внимания и обслуживания больше, чем городская квартира. К чему нужно быть готовым, рассказала член правления Ассоциации деревянного домостроения Вера Вавилова.
Прежде всего, нужно сориентироваться на местности. Заранее выясните, где находится ближайшая больница или поликлиника, чтобы понять, за какое время может приехать скорая в экстренном случае или куда вы можете быстро добраться сами.
Если в семье есть дети, надо понимать, как близко находится хорошая школа и садик, сколько времени займет дорога. Подумайте, где дети будут проводить время, общаться с другими детьми и искать друзей. Есть ли поблизости детская площадка, детский клуб, дополнительные занятия. Устраивает ли вас окружение, в котором дети смогут будут проводить время.
Узнайте, доступен ли общественный транспорт в случае, если сломается машина, и можно ли заказать такси. Где вы будете покупать продукты, есть ли поблизости магазин.
Еще один важный фактор – соседи. Лучше узнать о них еще до покупки дома, можно спросить о потенциальных соседях других жителей поселка. Громкая музыка, частые гулянки, наличие животных могут нарушить гармонию загородной жизни.
Многие владельцы домов сейчас увлекаются разведением кур, коз и прочей домашней живности. Кому-то нравится, что у соседей всегда можно купить домашние яйца или молоко, а кто-то не готов просыпаться "с первыми петухами".
Горожане привыкли, что коммунальные службы вывозят мусор, чистят дороги, что улицы освещены и патрулируются полицией, в подъездах есть видеонаблюдение и консьержки. За городом все эти вопросы ложатся на собственников.
Если дом находится в деревне, то проблемы ЖКХ будет решать местная администрация. С одной стороны, расходы будут гораздо меньше, чем в коттеджном поселке, с другой стороны, вам сложнее будет влиять на качество.
В коттеджном поселке чистить дороги, охранять и содержать территорию будут за счет жителей, но зато проще требовать заявленного качества услуг. Безусловным плюсом коттеджного поселка будет безопасность: территория огорожена, въезд строго по регламенту, охраной занимается ЧОП. Не страшно отпускать детей гулять и оставлять дом без присмотра.
В деревне все вопросы безопасности надо решать самому: ставить камеры, сигнализацию, заводить собак, нанимать сторожа.
В разных регионах по-разному складывается ситуация с отоплением дома. Если бывают сильные морозы, то самым выгодным энергоносителем будет газ. Но если дом в теплом климате, то, возможно, отсутствие магистрального газа не так критично и расходы на электрическое отопление окажутся вполне приемлемыми.
Тарифы на электроэнергию в регионах сильно отличаются, но везде сельский тариф на электричество примерно на 30% ниже, чем для жителей городов и СНТ. Так что при электрическом отоплении вести расчеты по этому тарифу особенно важно.
Например, в Воронеже, где климат мягкий, при сельском тарифе расходы на электрическое отопление выгоднее, чем работы и оборудование по проведению газа. Во Владивостоке расходы на электричество в загородном доме площадью 170 кв.м с применением сельского тарифа на электричество сопоставимы с расходами на электричество в квартире в 80 кв.м.
Кроме того, проверьте, что в будущем доме все в порядке с электропроводкой. Убедитесь, что вам хватит выделенной мощности и в будущем доме не будет проблем с перебоями электричества. В любом случае нужно приобрести генератор, так как при аварии на электросетях ремонт за городом всегда занимает больше времени, чем в городах.
Если центральные инженерные сети (отопление, водопровод, канализация) требуют, в основном, понимания, кому звонить в случае проблем, то индивидуальные коммуникации (септик, газгольдер, скважины и пр.) требуют понимания, как их обслуживать, запускать, выключать, ремонтировать и т.д.
При выборе проекта загородного дома, обратите внимание на эргономику и площади. Избавляйтесь от лишнего. Помните, что все помещения вам нужно будет обслуживать, отапливать, охранять, ремонтировать и банально убирать. Это требует затрат денег и времени. Вымыть окна и полы в трехкомнатной квартире в 80 кв.м и в доме площадью в два раза больше – это огромная разница.
Если позволяет бюджет, то идеальный и беспроигрышный вариант – нанять помощника по хозяйству. Ему надо поручить конкретный список обязанностей.
Например, регулярно весь год необходимо:
- следить за наличием топлива для генератора на случай отключения электричества;
- следить за состоянием замков на калитке и воротах;
- проверять показатели на оборудовании котельной – тут должен быть свой чек-лист в зависимости от инженерных систем вашего дома. Помощник должен знать, куда звонить и как действовать в случае, если сломался котел или септик, выключили электричество или не работает насос в скважине. Если септик требует регулярного обслуживания, нужно вовремя вызывать специалистов по откачке.
Каждую осень нужно:
- убрать листья, накрыть растения, которые боятся морозов (розы, рододендроны и прочее);
- перекрыть все летние водопроводы и отключить автополив;
- вылить воду из бочек;
- провести консервацию открытого бассейна;
- убрать в хозпомещение садовый инвентарь;
- подготовить к зиме снегоуборщики, лопаты;
- проверить герметичность цоколя и подполья, чтобы избежать теплопотерь и грызунов;
- максимально навести порядок на участке, убрать остатки урожая.
Зимой необходимо:
- чистить от снега въезд на участок, площадку для автомобилей, дорожки, крыши строений;
- следить за работой греющих кабелей на входе воды в дом и в водостоках;
- если где-то на фасаде образуется наледь или "шуба" из инея, надо разобраться в причине теплопотерь или вызвать специалистов.
Весной понадобится:
- открыть растения, обрезать сухие ветки;
- отключить "зимние" инженерные системы, например греющий кабель;
- проверить, нет ли скопления воды на участке, работает ли дренаж;
- проветрить и просушить все летние постройки, которые были укрыты на зиму.
Летом поручаем:
- стричь траву;
- следить за состоянием газонокосилок;
- следить за чистотой бассейна.
Список может меняться в зависимости от индивидуальных условий, предпочтений и хобби. Например, для тех, кто любит огород, прибавляются заботы по посадке, прополке, поливу и пр.
Если нанимать помощника по хозяйству не планируется, надо выделить время, чтобы делать все это самому. В любом случае ряд забот остается на хозяевах. Например, своевременная оплата коммунальных платежей и интернета, выбор садика и школы для детей, покупка садового инвентаря, газонокосилок, снегоуборщиков и прочих приспособлений, которые делают загородную жизнь проще.