IKEA продлила выплату зарплат своим сотрудникам в России

Шведская компания Ingka Group, которой принадлежит мебельный бренд и ритейлер IKEA, приняла решение о продлении выплат зарплаты 15 тыс. сотрудникам в России до августа 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на собственника магазинов Толга Онку. "Нам удалось продлить это до шести месяцев", - заявил Онку. Он отметил, что Ingka Group будет следить за тем, как будут развиваться события, при этом кроме сотрудников магазинов IKEA, у компании также есть еще 2 500 рабочих на трех заводах по производству мебели, расположенных в России. Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что ушедшим из России западным компаниям будет сложно вернуться назад. В конце апреля депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что возвращающиеся на российский рынок западные компании должны сначала принести извинения потребителям за свой уход. Среди компаний, которым следует извиниться, политик назвал бренд одежды Zara, торговую мебельную сеть IKEA и сеть стройтоваров OBI, салоны Toyota и Lexus.