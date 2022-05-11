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52 минуты назад

Названы главные ошибки при покупке кондиционера

Мира Маркина

Приобретая кондиционер, важно определиться не только с тем, какой тип системы выбрать, но и учесть несколько важных нюансов. О них «РИА Недвижимость» рассказал ведущий продакт-менеджер дивизиона «системы кондиционирования воздуха» ТПХ «Русклимат» Станислав Макухин.

Названы главные ошибки при покупке кондиционера
Фото: unsplash.comunsplash.com

В магазинах к бытовым кондиционерам относятся сплит-системы, инверторные, мульти сплит-системы и мобильные или напольные кондиционеры (не требующие установки внешнего блока). При покупке в первую очередь нужно обратить внимание на мощность прибора, отметил эксперт. Она должна соответствовать размеру комнаты.

Еще один важный параметр – источники тепла в помещении. И к ним относятся в том числе обитатели комнаты.

«Для расчета можно воспользоваться простой формулой: 1 кВт производимой мощности на холод или обогрев равен 10 «квадратам» помещения. Таким образом, для площади в 25 квадратных метров нужен кондиционер 2,5 кВт или 9000 BTU в переводе на британскую систему расчета», – привел пример эксперт.

Третий важный критерий – это диапазон рабочих температур. Дело в том, что при сильном превышении установленных параметров кондиционер, вероятнее всего, не будет работать, подчеркнул Станислав Макухин.

Кондиционер – полезный, но коварный прибор. Ранее мы раскрыли секрет, как не заболеть во время поездки на поезде, если ваше место оказалось рядом с кондиционером.

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