5 советов для весеннего обновления вашего дома

В преддверии лета нам очень хочется добавить легкости и чистоты в обстановку своих квартир. Для этого достаточно прислушаться к нескольким советам.

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Во-первых, проведите генеральную уборку в доме и избавьтесь от старых и ненужных вещей, которые в просторечии мы называем «хлам».

Во-вторых, обновите текстиль в интерьерах вашего дома. Новые занавески, покрывала и скатерти значительно освежат обстановку и создадут весеннее настроение.

В-третьих, обязательно приобретите новую посуду. Свежая скатерть и новые приборы на столе создадут атмосферу новизны не только на кухне, но и в гостиной.

В-четвертых, украсьте стены вашего дома новыми фотографиями и постерами.