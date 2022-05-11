Как сделать так, чтобы смеситель снова заблестел

Порой для поддержания чистоты дома приходится искать особые методы, когда обычная бытовая химия не справляется или ее нельзя использовать по каким-либо причинам. Рамблер подготовил для вас подборку, в которой перечислены эффективные методы борьбы с налетом на смесителях.

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1. Уксус

Уксус - спасатель во многих вопросах, связанных с уборкой. Так и здесь - смочите тряпку этим средством и оберните ею смеситель на полчаса. Затем снимите тряпку и протрите кран, после чего сполосните его водой и вытрите насухо - практика показывает, что выглядеть он после этого будет как новый.

Также уксус можно просто рыспылить на смеситель и оставить на 30 минут, а далее - по той же инструкции.

2. Сода или соль

Разведите соду в небольшом количестве воды для образования кашеобразной текстуры и нанесите ее с помощью губки на смеситель. После аккуратной обработки смойте водой.

Ту же схему можно использовать, заменив соду на соль. После нанесения, ее стоит оставить на 10-20 минут, а уже после - смыть.

3. Лимонная кислота

Порошок лимонной кислоты растворите в воде, чтобы не осталось грубых мелких частиц, которые могут поцарапать хромированную поверхность. Полученную смесь нанесите губкой на загрязненные участки смесителя и оставьте на 30-40 минут, после чего протрите поверхность, промойте водой и вытрите насухо.

4. Хозяйственное мыло