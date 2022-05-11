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1 час назад

Как сделать так, чтобы смеситель снова заблестел

Мира Маркина

Порой для поддержания чистоты дома приходится искать особые методы, когда обычная бытовая химия не справляется или ее нельзя использовать по каким-либо причинам. Рамблер подготовил для вас подборку, в которой перечислены эффективные методы борьбы с налетом на смесителях.

Как сделать так, чтобы смеситель снова заблестел
Фото: pixabay.compixabay.com

1. Уксус

Уксус - спасатель во многих вопросах, связанных с уборкой. Так и здесь - смочите тряпку этим средством и оберните ею смеситель на полчаса. Затем снимите тряпку и протрите кран, после чего сполосните его водой и вытрите насухо - практика показывает, что выглядеть он после этого будет как новый.

Также уксус можно просто рыспылить на смеситель и оставить на 30 минут, а далее - по той же инструкции.

2. Сода или соль

Разведите соду в небольшом количестве воды для образования кашеобразной текстуры и нанесите ее с помощью губки на смеситель. После аккуратной обработки смойте водой.

Ту же схему можно использовать, заменив соду на соль. После нанесения, ее стоит оставить на 10-20 минут, а уже после - смыть.

3. Лимонная кислота

Порошок лимонной кислоты растворите в воде, чтобы не осталось грубых мелких частиц, которые могут поцарапать хромированную поверхность. Полученную смесь нанесите губкой на загрязненные участки смесителя и оставьте на 30-40 минут, после чего протрите поверхность, промойте водой и вытрите насухо.

4. Хозяйственное мыло

Отлично справляется с налетом и хозяйственной мыло. Вам понадобится натереть на терке 1/3 часть куска мыла, растворить в горячей воде до получения кремообразной консистенции и нанести на смеситель. Оставьте на 30 минут, после чего потрите в местах загрязнения губкой, смойте остатки водой и вытрите насухо.

Дом и сад,
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