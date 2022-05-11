Как избавиться от муравьев в доме и на садовом участке

Раскрыты несколько лайфхаков, с помощью которых можно избавиться от домашних и садовых муравьев. Об этом сообщает Express.
Кирсти Гиллис предложила использовать в борьбе с домашними муравьями самодельный цитрусовый уксус.
"Замочите апельсиновые корки в уксусе и дайте настояться в течение двух недель. Перелейте полученный раствор в пульверизатор и распыляйте на зараженные участки",
— объяснила Гиллис.
По ее словам, насекомых также отпугивает тальк.
Кейт Уиллс советует воспользоваться гидротартратом калия, а Дебби Сайкс утверждает, что ей помог обычный антисептик.
Другим лайфхаком поделилась Вики Кин. Эксперт по уборке порекомендовала посыпать муравейники в саду специальной смесью, состоящей из сахарной пудры и пищевой соды.
"Я сделала это один раз, оставила на неделю, потом повторила еще раз и полила сверху горячей водой. Вскоре от гнезд не осталось и следа",
— рассказала она.