Раскрыты популярная ошибка при машинной стирке белья

Эксперт по уборке назвала главную ошибку, которую совершают многие домохозяйки во время стирки белья. Об этом сообщает Express.
Блогерша Стефани Бут назвала неправильным использование английской соли во время стирки. По словам эксперта по уборке, многие домохозяйки напрасно добавляют в барабан стиральной машины смесь английской соли и эфирных масел — этот популярный лайфхак, хотя и помогает ароматизировать белье, делает процесс стирки менее эффективным.
"Я прекрасно понимаю, чем привлекателен этот лайфхак, но, поверьте, вреда от него больше, чем пользы. Состав подобных смесей сомнителен, не говоря уже о том, что они оставляют следы на одежде",
— объяснила она.
"Добавив английскую соль, вы ослабляете действие своих стиральных порошков",
— добавила Стефани Бут.
Она подчеркнула, что богатая магнием английская соль известна тем, что способствует повышению жесткости воды. Это, в свою очередь, удушает эффективность моющих средств и негативно сказывается на одежде.