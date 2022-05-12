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29 минут назад

Названа популярная ошибка при машинной стирке белья

Газета.Ruиещё 2

Эксперт по уборке назвала главную ошибку, которую совершают многие домохозяйки во время стирки белья. Об этом сообщает Express.

Раскрыты популярная ошибка при машинной стирке белья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Блогерша Стефани Бут назвала неправильным использование английской соли во время стирки. По словам эксперта по уборке, многие домохозяйки напрасно добавляют в барабан стиральной машины смесь английской соли и эфирных масел — этот популярный лайфхак, хотя и помогает ароматизировать белье, делает процесс стирки менее эффективным.

"Я прекрасно понимаю, чем привлекателен этот лайфхак, но, поверьте, вреда от него больше, чем пользы. Состав подобных смесей сомнителен, не говоря уже о том, что они оставляют следы на одежде",

— объяснила она.

"Добавив английскую соль, вы ослабляете действие своих стиральных порошков",

— добавила Стефани Бут.

Она подчеркнула, что богатая магнием английская соль известна тем, что способствует повышению жесткости воды. Это, в свою очередь, удушает эффективность моющих средств и негативно сказывается на одежде.

Дом и сад,
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