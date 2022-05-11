Названы лайфхаки по устранению засора без вантуза

Стало известно, как устранить засор без помощи вантуза. Об этом сообщает Express. Сообщается, что можно прочистить засор в унитазе, с помощью средства для мытья посуды и горячей воды.

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Эксперты по уборке объяснила, что сперва следует влить в унитаз большое количество средства для мытья посуды, до тех пор, пока не начнут образовываться мыльные пузыри. Следом влить горячую воду, чтобы уровень воды достиг верха, и по истечении 20 минут нажать на кнопку смыва.

Отмечается, что устранить слабый засор на кухне или в ванной комнате поможет аналогичный лайфхак, где вместо средства для мытья посуды используются пищевая сода и столовый уксус.