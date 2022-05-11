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40 минут назад

Названы лайфхаки по устранению засора без вантуза

Газета.Ru

Стало известно, как устранить засор без помощи вантуза. Об этом сообщает Express. Сообщается, что можно прочистить засор в унитазе, с помощью средства для мытья посуды и горячей воды.

Названы лайфхаки по устранению засора без вантуза
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Эксперты по уборке объяснила, что сперва следует влить в унитаз большое количество средства для мытья посуды, до тех пор, пока не начнут образовываться мыльные пузыри. Следом влить горячую воду, чтобы уровень воды достиг верха, и по истечении 20 минут нажать на кнопку смыва.

Отмечается, что устранить слабый засор на кухне или в ванной комнате поможет аналогичный лайфхак, где вместо средства для мытья посуды используются пищевая сода и столовый уксус.

Так, необходимо высыпать в сливное отверстие раковины половину упаковки соды, затем влить 100-150 мл уксуса, подождать около получаса и залить кипятком.

Дом и сад,
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