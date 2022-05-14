Отвратительная восьмерка: самые опасные ягоды в лесу

Некоторые дикие ягоды выглядят так привлекательно и безобидно, что легко обманывают любителей полакомиться дарами леса. Тем более, что многие из них маскируются под съедобные плоды. «Рамблер» решил напомнить, какие ягоды лучше всего обходить стороной.

Фото: Andrea Schieber/Flickr Andrea Schieber/Flickr

Симптомы отравления ядовитыми ягодами чаще всего идентичны — слабость, рвота, тошнота, боль в желудке, судороги, частое сердцебиение, аритмия, повышение давления. Чтобы не рисковать здоровьем и жизнью, стоит запомнить самые распространенные вредные ягоды.

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Вороний глаз четырёхлистный

Растение легко узнать по расположенным крестом четырем крупным листам. Поэтому в народе его иногда называют крест-травой. В центре — блестящая иссиня-черная ягода, напоминающая чернику. Это растение повсеместно встречается в темных и влажных местах лесных чащ. Самая ядовитая часть вороньего глаза как раз ягода. Она содержит сапонины и гликозиды, которые при попадании внутрь вызывают понос, судороги, резкое нарушение сердечного ритма и даже остановку сердца.

Воронец красноплодный и воронец колосовидный

Растения с перистыми листьями, мелкими соцветиями и яркими кисточками ягод, красными или черными (у воронца колосовидного). Ягоды напоминают смородину или черноплодную рябину, но они смертельно ядовиты из-за сильной дозы алкалоидов. В особо тяжелых случаях употребление плодов воронца вызывает психические нарушения. Попадание сока на кожу может спровоцировать появление волдырей. К счастью, воронец обладает насыщенным неприятным запахом, который сразу должен насторожить.

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Ландыш

У нежного майского цветка с россыпью белых колокольчиков также бывают и ягоды, похожие на оранжевые горошины. И хотя они выглядят довольно аппетитно, не стоит экспериментировать, ведь и плоды, и сами цветы ядовиты. Они содержат конваллятоксин, который вызывает остановку дыхания и тяжелую аритмию. Также характерный признак отравления — шум в ушах и зрительные нарушения. Воду, в которой стоял букет ландышей, тоже нельзя использовать, а вазу надо тщательно помыть.

H. Zell/wikipedia.org

Паслен сладко-горький

Растение с заостренными листьями встречается в зарослях кустарников, на берегах рек и озер, на окраинах деревень и даже вблизи свалок. Его плоды напоминают миниатюрные помидоры, а само растение действительно состоит в родстве с томатами. Но это лишь видимость. Употребление в пищу чревато не только болями в желудке, но и нарушениями нервной и сердечно-сосудистой системы, а также дыхательных путей.

Ettore Balocchi/Flickr

Жимолость лесная

Этот кустарник часто растет в оврагах, на речных берегах и в подлесках. Почти прозрачные красные ягоды располагаются на стебле парами и напоминают смородину. Их с удовольствием едят птицы, но людям не стоит следовать их примеру. Они не съедобны, содержат ксилостеин и могут вызвать понос, рвоту и сильные боли в желудке.

Andrew Bossi/wikipedia.org

Волчеягодник (Дафна)

У этого кустарника есть и другие названия — волчье лыко и волчьи ягоды. Он распространен в смешанных и хвойных лесах. У растения очень приятный аромат, узкие листья и овальные красные ягоды, которые можно перепутать с плодами облепихи. При этом даже пыльца растения может вызвать раздражение дыхательных путей и слизистой носа, а прикосновение мокрой коры растения к коже провоцирует язвы и покраснения. Попадание жгучего сока волчеягодника в глаза чревато ожогом роговицы. Ягоды же вызывают не только рвоту, жжение во рту и боль в желудке, но и усиливают кровоточивость.

H. Zell/wikipedia.org

Бирючина обыкновенная

Теплолюбивые кустарники с белыми соцветиями часто используют в качестве живой изгороди. В диком виде она встречается в юго-западной России и на Кавказе. Блестящие черные ягоды бирючины напоминают плоды черемухи и при употреблении в пищу вызывают не только диарею и колики, но и нарушение координации. Большая доза ягод может даже спровоцировать смертельный исход.

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Бузина травяная

Растение распространено на лесных опушках, окраинах и пустырях, часто встречается в руинах и в предгорьях. У бузины крупные перистые листья, специфический запах и мелкие цветки. Ягоды бузины — черные, мелкие и созревают в гроздьях. При отравлении у человека повышается слюноотделение и давление, возникает головная боль, а в тяжелых случаях — одышка, судороги, острая сердечная недостаточность, возможен даже летальный исход.