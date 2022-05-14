Отвратительная восьмерка: самые опасные ягоды в лесу

Некоторые дикие ягоды выглядят так привлекательно и безобидно, что легко обманывают любителей полакомиться дарами леса. Тем более, что многие из них маскируются под съедобные плоды. «Рамблер» решил напомнить, какие ягоды лучше всего обходить стороной.
Симптомы отравления ядовитыми ягодами чаще всего идентичны — слабость, рвота, тошнота, боль в желудке, судороги, частое сердцебиение, аритмия, повышение давления. Чтобы не рисковать здоровьем и жизнью, стоит запомнить самые распространенные вредные ягоды.
Растение легко узнать по расположенным крестом четырем крупным листам. Поэтому в народе его иногда называют крест-травой. В центре — блестящая иссиня-черная ягода, напоминающая чернику. Это растение повсеместно встречается в темных и влажных местах лесных чащ. Самая ядовитая часть вороньего глаза как раз ягода. Она содержит сапонины и гликозиды, которые при попадании внутрь вызывают понос, судороги, резкое нарушение сердечного ритма и даже остановку сердца.
Растения с перистыми листьями, мелкими соцветиями и яркими кисточками ягод, красными или черными (у воронца колосовидного). Ягоды напоминают смородину или черноплодную рябину, но они смертельно ядовиты из-за сильной дозы алкалоидов. В особо тяжелых случаях употребление плодов воронца вызывает психические нарушения. Попадание сока на кожу может спровоцировать появление волдырей. К счастью, воронец обладает насыщенным неприятным запахом, который сразу должен насторожить.
У нежного майского цветка с россыпью белых колокольчиков также бывают и ягоды, похожие на оранжевые горошины. И хотя они выглядят довольно аппетитно, не стоит экспериментировать, ведь и плоды, и сами цветы ядовиты. Они содержат конваллятоксин, который вызывает остановку дыхания и тяжелую аритмию. Также характерный признак отравления — шум в ушах и зрительные нарушения. Воду, в которой стоял букет ландышей, тоже нельзя использовать, а вазу надо тщательно помыть.
Растение с заостренными листьями встречается в зарослях кустарников, на берегах рек и озер, на окраинах деревень и даже вблизи свалок. Его плоды напоминают миниатюрные помидоры, а само растение действительно состоит в родстве с томатами. Но это лишь видимость. Употребление в пищу чревато не только болями в желудке, но и нарушениями нервной и сердечно-сосудистой системы, а также дыхательных путей.
Этот кустарник часто растет в оврагах, на речных берегах и в подлесках. Почти прозрачные красные ягоды располагаются на стебле парами и напоминают смородину. Их с удовольствием едят птицы, но людям не стоит следовать их примеру. Они не съедобны, содержат ксилостеин и могут вызвать понос, рвоту и сильные боли в желудке.
У этого кустарника есть и другие названия — волчье лыко и волчьи ягоды. Он распространен в смешанных и хвойных лесах. У растения очень приятный аромат, узкие листья и овальные красные ягоды, которые можно перепутать с плодами облепихи. При этом даже пыльца растения может вызвать раздражение дыхательных путей и слизистой носа, а прикосновение мокрой коры растения к коже провоцирует язвы и покраснения. Попадание жгучего сока волчеягодника в глаза чревато ожогом роговицы. Ягоды же вызывают не только рвоту, жжение во рту и боль в желудке, но и усиливают кровоточивость.
Теплолюбивые кустарники с белыми соцветиями часто используют в качестве живой изгороди. В диком виде она встречается в юго-западной России и на Кавказе. Блестящие черные ягоды бирючины напоминают плоды черемухи и при употреблении в пищу вызывают не только диарею и колики, но и нарушение координации. Большая доза ягод может даже спровоцировать смертельный исход.
Растение распространено на лесных опушках, окраинах и пустырях, часто встречается в руинах и в предгорьях. У бузины крупные перистые листья, специфический запах и мелкие цветки. Ягоды бузины — черные, мелкие и созревают в гроздьях. При отравлении у человека повышается слюноотделение и давление, возникает головная боль, а в тяжелых случаях — одышка, судороги, острая сердечная недостаточность, возможен даже летальный исход.