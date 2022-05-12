Лучший выбор для зеленого забора, если вы не живете на даче

По действующим правилам в частном доме или на даче забор между соседями не может быть глухим – только сетка, через которую огород, конечно, как на ладони. Если же вы стремитесь к уединению, да и сами не слишком хотите рассматривать соседей – есть решение: засадите по границе забора вьющиеся растения.

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По действующим правилам в частном доме или на даче забор между соседями не может быть глухим – только сетка, через которую огород, конечно, как на ладони. Если же вы стремитесь к уединению, да и сами не слишком хотите рассматривать соседей – есть решение: засадите по границе забора вьющиеся растения.

Они быстро превратят забор в «зеленую стену» и уменьшат видимость. Однако, если вы не живете на даче - выбирать надо такие сорта, которые не требует ухода.

Бугенвиллия - долго сохраняет цветущий вид, растет быстро и густо, всего за 2-3 года полностью покроет забор. Но высаживать рекомендуется только на теплых участках с хорошим освещением. Также не растет в низинах и на северной стороне. Для обильного цветения избегайте азотных подкормок и регулярно укорачивайте молодые отростки.

Глициния считается королевой среди лиан. Дает крупные и очень красивые соцветия разных оттенков и ажурные листья. Может вырасти до 18 метров, а значит легко покроет даже самый высокий забор. Однако лианы глицинии достаточно тяжелые, поэтому если забор ветхий – может не выдержать.