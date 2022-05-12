5 необычных способов использования фена

С помощью этого незаменимого прибора можно не только высушить и идеально уложить волосы, но и проделать еще множество полезных в быту действий. Несколько бытовых лайфхаков с использованием фена – в материале "Рамблера".

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Разгладить мятую одежду

Если под рукой не оказалось утюга, быстро привести в порядок можно с помощью фена. Нужно лишь сбрызнуть мятую вещь водой из пульверизатора и хорошо высушить ее феном. Результат вас порадует. Стоит, правда, понимать, что разгладить сильно мятую одежду фен вряд ли сможет идеально, но со складками и заломами справится вполне.

Удалить пластырь с тела или неподдающуюся этикетку с любого предмета

Стоит лишь направить фен на этикетку или пластырь и прогреть в течение нескольких минут то место, где они приклеены. После этого вы легко сможете удалить «наклейку».

Удалить пятна от воска

Если вам нравится иногда проводить вечера при зажженных свечах, то наверняка хотя бы раз вы сталкивались с тем, что на предметы, ковер или даже одежду попадали капли воска (аккуратным быть получается, увы, не всегда). Эту проблему можно решить с помощью фена и нескольких бумажных полотенец. Разогревайте воск феном, периодически промакивая место нагрева бумажным полотенцем. В результате весь воск останется на бумаге, а от загрязнения не останется и следа.

Очистить запотевшее зеркало

После душа зеркало в ванной комнате запотевает и удалить пар быстро не всегда получается. Сделать это в считанные секунды поможет фен: направьте струю горячего воздуха на зеркальную поверхность и через минуту от пара на ней не останется и следа.

Убрать пятна от кружки с деревянной поверхности