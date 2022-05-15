Лайфхак: как аккуратно пришить пуговицу

Чем аккуратней пришиты пуговицы, тем опрятней выглядит изделие. Увы, все пуговицы когда-нибудь отваливаются — приходится возвращать на место самостоятельно. Ручная работа порой выглядит не столь хорошо, как магазинная: особенно режет глаз узелок, с помощью которого пуговица держится. Пользовательница TikTok @roomnono показала, как пришить пуговицу, чтобы изнанка была идеальной. Ролик набрал 2,8 млн просмотров и 197 тысяч комментариев.