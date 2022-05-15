Лайфхак: как аккуратно пришить пуговицу

Чем аккуратней пришиты пуговицы, тем опрятней выглядит изделие. Увы, все пуговицы когда-нибудь отваливаются — приходится возвращать на место самостоятельно. Ручная работа порой выглядит не столь хорошо, как магазинная: особенно режет глаз узелок, с помощью которого пуговица держится. Пользовательница TikTok @roomnono показала, как пришить пуговицу, чтобы изнанка была идеальной. Ролик набрал 2,8 млн просмотров и 197 тысяч комментариев.
Часть комментаторов отметила, что способ может быть ненадежным: пуговица крепится на крошечном участке ткани. Однако автор видео уверяет, что узел не развяжется.
Пользователи благодарят мастерицу за лайфхак.
«Это самый лучший способ! Меня тоже так преподавательница учила! Вам уважение за напоминание!»;
«Я не представляю, как нужно тянуть, чтобы оторвать, это очень хороший способ»;
«Способ действительно надежный, учитель по домоводству в далеком 1975 году научил. Всю жизнь пользуюсь»;
«Да, и нас так учили 25 лет назад в швейном училище!»;
«Капец. я за 26 лет даже пуговицы не научилась нормально пришивать…».
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