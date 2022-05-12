Как выбрать ламинат

Если вы решили менять напольное покрытие, одним из лучших современных решений будет ламинат. При сравнительно невысокой стоимости этот материал обладает высоким качеством, а также предоставляет широкие возможности для дизайна помещений.

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Что такое ламинат, и где он нужен

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Ламинированное напольное покрытие изготавливается из ДВП. Оно состоит из четырех слоев. Верхний, прозрачный, предназначен для защиты. Второй, декоративный слой воспроизводит рисунок натурального дерева, плитки или камня. Третий пласт представляет собой основу из ДВП, он отвечает за устойчивость всего материала. И, наконец, нижний, четвертый слой препятствует деформации, пишет ivd.ru.

Ламинат хорош своей универсальностью и отлично подходит для квартир. Его можно укладывать в спальне, гостиной, детской, на кухне и в коридоре. Такое покрытие используется и для облицовки стен.

Однако стоит иметь в виду, что для загородных домиков ламинат не лучшее решение. Это материал не рассчитан на резкие перепады температуры и влажности, а в холодное время года дачи отапливаются только тогда, когда туда приезжают хозяева. Все это может привести к быстрой порче ламината.

Классы ламината

Чтобы правильно выбрать ламинат, нужно определиться с необходимым классом износостойкости. Чем больше проходимость помещения, тем выше должна быть износоустойчивость. Так, для прихожей или кухни подойдет более прочный 32 класс. Для комнат, где люди проводят меньше времени (гостиная и спальня), оптимальным решением станет покрытие 31 класса. Существует также 33 класс, подходящий для помещений повышенной загруженности. Издание рекомендует использовать такой материал для ванной комнаты или коридора, где бывает много народа. Ламинат 33 класса хорошо подойдет и для квартиры с домашними животными.

Однако, как пишет kp.ru, при выборе класса ламината нужно учитывать индивидуальные особенности вашей жилплощади, ваши привычки и образ жизни. Так, если в детской живут двое школьников, которые, помимо прочего, катаются там на самокате, стоит обратить внимание на более высокий класс покрытия.

Толщина материала

Чем толще ламинат, тем лучше он поглощает шумы. Если вы решили сэкономить и приобрести самый тонкий, имейте в виду, что соседи будут слышать каждый ваш шаг.

Толщина ламината может составлять от 6 до 12 миллиметров. Во втором случае речь идет о дорогом покрытии 33 класса. Если вы будете ставить в комнате тяжелую мебель и бытовую технику, лучше использовать материал толщиной от 10 миллиметров, иначе он не выдержит статических нагрузок.

Однако покрытие, которое будут укладывать поверх теплого пола, должно быть тонким, чтобы оно хорошо пропускало тепло.

Оттенок

Все отделочные материалы в комнате должны быть выдержаны в одной цветовой гамме — либо теплой, либо холодной. При этом контрасты не возбраняются. Если вы хотите зрительно увеличить помещение, нужно выбирать покрытие светлых и холодных тонов. Если же вам нужно сделать уютнее большое пространство, используйте ламинат теплых оттенков.

Выбирая цвет, лучше полагаться не только на память, а иметь образцы других материалов при себе, чтобы можно было сразу посмотреть, как они сочетаются.

Чем влагостойкий ламинат отличается от водостойкого

Ламинированное покрытие бывает влаго- и водостойким. Это не не одно и то же. Влагостойкий материал делается из ДВП большой прочности. Он обрабатывается парафином и другими веществами, препятствующими попаданию влаги внутрь досок. Однако если не вытереть воду сразу же, она позже проникнет внутрь стыка, и ламинат начнет деформироваться. Поэтому влагостойкое покрытие подойдет для кухни и коридора, однако не пригодится для ванной, сауны или балкона, где могут оставаться целые лужи воды.

Только водостойкий ламинат может выдержать прямой контакт с жидкостью. Помимо этого, он не деформируется при перепадах температуры и почти не изнашивается. Все стыки такого материала обрабатываются нагретым воском, его поверхность нескользкая и обладает антистатическими свойствами, чтобы на полу не скапливалась пыль.

Издание ivd.ru рекомендует при выборе ламината отдавать предпочтение товару с гарантией и не увлекаться чрезмерной экономией, поскольку дешевый материал будет менее качественным. Кроме того, не стоит покупать покрытие с сильным запахом. Выбирая рисунок, стоит иметь в виду, что имитация дерева является универсальным вариантом.

При выборе типа соединения лучше отдать предпочтение типу клик (когда ламели скрепляются при помощи замков). Он удобнее, чем тип лок, когда пластины как бы вбиваются друг в друга.