Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
48 минут назад

Дачникам пригрозили тюрьмой за мимозы на участке

Lenta.ruиещё 1

Заместитель председателя Союза садоводов Юрий Шалыганов рассказал, какие дачные растения по российским законам опасно выращивать в больших количествах. В беседе с изданием «Аргументы и факты» он предупредил россиян о том, что за нарушение предписаний им грозит уголовная статья и тюремное заключение.

Дачникам пригрозили тюрьмой за мимозы на участке
Фото:  Unsplash Unsplash

Сажать на даче голубой лотос и мимозу хостилис можно только в ограниченных количествах, так как их листья и цветки обладают наркотическими свойствами. Эксперт объяснил, что эти декоративные растения внесены в Список I «Перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации», потому выращивание более десяти кустов приравнивается к крупному размеру согласно статье 231 УК РФ, а более 100 кустов — к особо крупному.

Еще одно распространенное дачное растение, которое назвал Шалыганов, — вьюнок гавайская роза. Сажать на участке его можно в любых количествах, так как его листья, стебли и корни обладают антисептическим действием, но наркотических веществ в них нет. Однако они содержатся в семенах растений, поэтому дачникам не стоит хранить их в больших количествах, заявил эксперт.

Ранее преподаватель РУДН Елена Егорычева объяснила россиянам правила подготовки дачи к лету. Специалист рекомендовала отремонтировать и просушить все дачные постройки, а также запустить водопровод, если вода зимой не сливалась.

Дом и сад,Елена Егорычева,Юрий Шалыганов,РУДН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители