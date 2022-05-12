Эксперт рассказала, как очистить гриль от грязи и жира

Раскрыты лайфхаки по быстрой очистке барбекю от нагара. Об этом сообщает Express.

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Жир, грязь и копоть со временем скапливаются на решетке для гриля, превращая ее в антисанитарную поверхность для приготовления свежих продуктов. Фиби Корниш, обозреватель рубрики "Дом и сад" британского таблоида, рассказала, как быстро избавиться от грязи и жира.

По словам эксперта по уборке, лучше всего чистить гриль, пока он еще горячий. Необходимо снять решетки и поместить их в большую емкость с теплой водой. Затем добавить обильное количество средства для мытья посуды и оставить решетки отмокать примерно на 30 минут.

Спустя полчаса начать оттирать нагар с помощью пищевой соды и губки. Избавиться от остатков застывшей грязи и жира позволит смесь из воды и белого уксуса, лимонный сок отполирует и дезинфицирует поверхность.