Дачникам раскрыли секреты полива рассады огурцов и томатов

«Пока рассада маленькая и стоит кучно, ее логичнее поливать верхним поливом (дождеванием), например, из лейки. Но когда рассада высажена в грунт, то удобнее проложить в огороде капельный полив, — советует владелец питомника. — У него есть несколько преимуществ. Во-первых, увлажняется только зона корней растения под капельницей, а сорняки в междурядьях влагу не получают. Во-вторых, поверхность большей части междурядий останется сухой, а значит ходить между грядками можно прямо во время полива, да и инфекциям будет намного меньше шансов распространиться в прикорневой зоне. И наконец, воды расходуется намного меньше, а сам полив можно автоматизировать, поставив таймер».