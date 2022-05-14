Как пережить отключение горячей воды без неудобств

Профилактическое отключение горячей воды летом вызывает массу неудобств. Многие уже купили и повесили в ванной комнате нагреватели, другим же по различным причинам приходится обходиться без них. Как обойтись без горячей воды в квартире, чтобы это не доставило особых неудобств, читайте в материале «Рамблера».

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Купить абонемент в бассейн

Мало того, что вы проведете время приятно и с пользой, еще и будет возможность спокойно принимать теплый душ, не переживая, что нет горячей воды.

Записаться в спортивный зал

Если вы до сих пор не смогли уговорить себя начать регулярно заниматься спортом, отключение горячей воды в квартире может стать отличным поводом, наконец, ввести в расписание ежедневные тренировки. После занятий на тренажерах принять душ будет особенно приятно.

Купить сухой шампунь

Ежедневное мытье волос на период отключения горячей воды вполне способно заменить использование сухого шампуня. Быстро и без особого труда средство поможет освежить локоны и избавить вас от необходимости с ужасом думать о бесконечном кипячении воды.

Закаляться

При острой необходимости можно помыться и холодной водой. Тем более, что летом из крана, как правило, она течет вовсе не ледяная. Правда, стоит учесть, что если вы планируете не просто ограничиться умыванием или, скажем, быстрым споласкиванием ног, то подготовиться к процедуре закаливания необходимо заранее. За пару недель до планового отключения воды, принимая душ, снижайте температуру воды на один-два градуса ежедневно.

Греть воду