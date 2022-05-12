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33 минуты назад

Садовод рассказала, какие растения держать в спальне

Газета.Ru

Эксперты по садоводству назвали "усыпляющие" растения для спальни. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Country Living.

Садовод рассказала, какие растения держать в спальне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Специалист садового центра Primrose Эви Лейн рассказала, что некоторые комнатные растения способствуют качественному сну. Среди них сансевиерия трехполосная ("змеиное растение"), лаванда, бонсай, фикус каучуконосный, алоэ вера, хлорофитум хохлатый ("паучье растение"), спатифиллюм ("лилия мира") и арека.

Отмечается, что сансевиерия трехполосная непрерывно вырабатывает кислород и очищает воздуха от формальдегидов, трихлорэтилена и бензола. Алоэ вера выделяет кислород исключительно по ночам, фикус каучуконосный и хлорофитум хохлатый поглощают токсины, а спатифиллюм и арека способствуют повышению влажности. Лаванда, в свою очередь, обладает расслабляющим ароматом, а бонсай символизирует покой.

Дом и сад,
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