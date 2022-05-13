Как не надо строить мансарду

Есть три категории работ, во время которых можно допустить серьезную ошибку и вместо уютной обитаемой мансарды получить несколько квадратных метров головной боли. Это проектирование, утепление и монтаж изоляционных пленок. Мы уже много писали об утеплении и пароизоляции кровли. Теперь предлагаем своеобразный свод самых распространенных огрехов, которые допускают строители и неопытные владельцы домов на этапе обустройства мансарды.

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Ошибки в проекте

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Самая распространенная ошибка при строительстве мансарды — это ее обустройство вообще безо всякого проекта. Грамотный проектировщик учитывает не только правила и рекомендации, но и весь обширный опыт ошибок многих сотен горе-строителей, который накоплен в этой сфере. Поэтому если вам позволяют средства — все же наймите специалиста, который все рассчитает и правильно спроектирует.

А теперь предлагаем перейти к деталям проектирования. В случае со скатной крышей нужно серьезно продумывать расположение частей мансарды: чем круче уклон кровли, тем меньше полезной площади в подкровельном помещении.

Так что, например, санузел в мансардном помещении обустраивать есть смысл, только если есть возможность поставить унитаз к высокой стене, а не к той, на которую "ложится" крыша, оставляя высоту чуть более метра. Унитаз-то туда встанет, а вот подойти к нему как? Еще одна популярная ошибка проектирования — расположить прямо под самой низкой стеной письменный стол. Казалось бы, что такого-то? Мы ведь там все равно сидим. Но нет, вокруг него нужно обязательно предусматривать возможность свободно ходить в полный рост. А вот, к примеру, кровать поставить там вполне разумно: пусть это будет такое уютное спальное место. Если вы превращаете чердак в обитаемую мансарду уже после того, как дом построен, то, рассчитывая площадь будущего помещения, имейте в виду, что некоторая ее часть будет "украдена" внутренней отделкой и особенно утеплением. Ведь утеплять помещение до жилого состояние вам придется изнутри. Часто даже проектировщики ошибаются с обустройством лестницы. К примеру, закладывают под нее слишком маленький проем. Или, к примеру, делают ее винтовой с забежными ступенями, которые не слишком удобны для постоянной ходьбы в силу разной ширины ступени. Поэтому всегда надо продумывать не только то, как уютно и спокойно вам будет "под крышей дома своего", но и то, как вы будете под эту крышу забираться.

Утеплили, да не так

Если жить в мансарде вы собираетесь не только в теплое время года, но и зимой, намучиться с теплоизоляцией вам придется изрядно. Но здесь нужно учитывать каждую мелочь, иначе ваши деньги будут выброшены на ветер. Кстати, о деньгах: патологическое стремление сэкономить — одна из главных ошибок обустройства подкровельного помещения.

Нельзя экономить на толщине слоя утеплителя. Если использовать утеплительные маты меньшей толщины, чем положено по теплотехническим расчетам для вашего региона, то зимой в вашем "милом уголке" зуб на зуб попадать не будет, а летом вы глаз не сможете сомкнуть от духоты. Лучше всего, конечно, класть утеплитель в два слоя: один — между стропилами, второй — поверх них. Так будут перекрыты мостики холода. Спустя рукава работать нельзя. А над мансардой так работать совершенно недопустимо. При монтаже теплоизоляции как нельзя более уместен перфекционизм. Так, между стропилами и теплоизоляционными плитами недопустимы зазоры, поэтому утеплительные маты можно укладывать только враспор. Если шаг стропил больше или меньше ширины плиты, плиту лучше разрезать и укладывать горизонтально. Наша задача — идеально плотное прилегание и отсутствие мостиков холода. Иногда будущие обитатели мансарды говорят: "Какая разница, какой утеплитель покупать? Теплоизоляция — она и есть теплоизоляция". И вместо плитного или специализированного утеплителя выбирают более дешевый неспециализированный в рулонах. И жестоко ошибаются. У неспециализированной рулонной теплоизоляции меньше плотность, рыхлее структура. На скатах она быстро "сваливается", и со временем мостиков холода становится просто недопустимое количество. В такой мансарде вы будете мерзнуть.

Пароизоляция: такие разные ошибки

Мансардный "пирог" обязательно включает пароизоляционную мембрану. Она защищает контур теплоизоляции от пара, который поднимается из помещения и, охлаждаясь на границе с внешним миром, оседает в виде конденсата. Специализированные полупроницаемые мембраны помогают этого избежать. Но пользоваться ими не так просто, как можно подумать.