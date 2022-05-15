Лучшие породы собак для маленькой квартиры

Многие мечтают о собаке с детства, но квартирный вопрос вносит свои коррективы. И все же студия или однокомнатная квартира не повод отказываться от мечты. «Рамблер» собрал миниатюрные породы, которым достаточно даже небольшой площади.

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Йоркширский терьер

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Чистоплотные песики отличаются почти игрушечными параметрами: их рост составляет всего 23 см, а вес не превышает трех килограммов. Йоркширские терьеры почти не подвержены линьке и обладают умеренным запахом. Кроме того, их даже можно приучить к лотку. К тому же йорки относятся к породам, которые меньше прочих раздражают аллергиков. Это любопытные и бодрые собаки, которым достаточно двух прогулок в день по 20 минут. Впрочем, новые впечатления им просто необходимы, иначе они начнут вредничать. Также надо тепло одевать питомца во время зимних прогулок.

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Чихуахуа

Компактные и хрупкие (вес не превышает 2,5 кг, рост около 22 см), но при этом бесстрашные крошки с отличной реакцией, которые по-настоящему обожают хозяина и ревнуют его к другим питомцам и даже членам семьи. Это любопытные и проворные собачки, которые несмотря на свои размеры, крайне подозрительно относятся к незнакомым людям и вообще бдительно охраняют территорию. Обращаться с чихуахуа нужно как с фарфоровой статуэткой, важно исключить падения даже с небольшой высоты и устранить все опасные предметы в доме.

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Бостон-терьер

Миниатюрный компаньон с отменными манерами настоящего джентльмена. Эти малыши не склонны по любому поводу повышать голос и вообще ведут себя крайне деликатно. Порода была выведена в результате скрещивания терьеров с бульдогами. Но в противоположность последним бостон-терьеры избавлены от обильного слюноотделения. Вообще эти собаки отличаются очень нежным характером, они ласковые, чувствительные, легко обучаемые и дипломатичные, легко приспосабливаются к любым соседям.

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Гаванский бишон

Покладистые и веселые песики весят максимум пять кг, а их рост не превышает 27 см. Они игривы и общительны, легко поддаются дрессировке и при этом умеют вести себя тихо на радость соседям. Бишоны достаточно легко привыкают к лотку и не нуждаются многочасовых прогулках. При этом они плохо переносят разлуку с людьми.

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