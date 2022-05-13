Чем подкормить клубнику весной

В магазинах клубника доступна круглый год, но урожай с собственной грядки всегда ждешь с особым трепетом. А чтобы быть уверенным, что он будет достойным, о нем стоит заранее позаботиться. «Рамблер» расскажет, чем можно подкормить клубнику весной, чтобы летом радоваться хорошему урожаю.

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Всего нужно подкормить клубнику не менее четырех раз: весной, во время цветения, плодоношения и после сбора урожая. Идеальный момент — в пасмурную погоду после полива или дождя.

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Первая подкормка

Первый раз удобрения вносят весной. При этом нужно каждый куст освободить от старых, не переживших зиму листьев, хорошо разрыхлить землю, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням. Так клубника быстрее начнет расти. Проснуться от зимней спячки поможет раствор мочевины или коровяка. Пропорции такие: одна чайная ложка мочевины или два стакана коровяка на десять литров воды. Под каждый куст нужно вылить один литр раствора.

Вторая подкормка

Как только появятся первые бутоны, клубнику нужно подкормить еще раз. На этот раз нужно взять нитрофоску и приготовить раствор — одна столовая ложка на десять литров воды. Норма такая же — один литр на куст.

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Третья подкормка

Когда клубника отцветет, нужно стимулировать образование и рост ягод. Для этой цели прекрасно подойдет любое комплексное минеральное удобрение. Например, можно взять 2 столовые ложки суперфосфата и полстакана золы и развести в десяти литрах воды. Этим раствором полить клубнику — один литр под каждый куст.

Четвертая подкормка

После сбора урожая клубника также нуждается в удобрениях. При этом предварительно нужно обрезать лишние листья — удалить поврежденные и больные. Убрать можно до одной трети все зеленой массы. После этого равномерно обработать все кусты бледно-розовым раствором марганцовки и присыпать золой или древесным углем, чтобы защитить от болезней и вредителей.

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Делать это нужно вечером или в пасмурный день, чтобы листья не сгорели на солнце. После обработки можно внести комплексное универсальное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий.

Если клубника ремонтантная

Второй урожай за сезон, как правило, чуть похуже первого, но любят его не за это, а за то, что он просто есть. Но если клубнику вовремя подкормить, ягоды будут хороши. Какие удобрения можно взять:

25 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия на 1 квадратный метр,

смесь коровьего навоза с водой в пропорции 1:10, на 1 квадратный метр понадобится около 5 л раствора.

Народные средства в качестве подкормки

Зола

Помогает справиться с болезнями и вредителями. Если заметили, что листья стали портиться или на них появились вредители, просто припудрите каждый куст. Кстати, можно использовать золу не только от дров, но и, например, от картофельной ботвы, подсолнечника или виноградной лозы, а также пшеничной и ржаной соломы. Также можно добавлять золу в лунки при пересадке.

Йод

Йод применяется и как удобрение, и как профилактическое средство, предупреждающее развитие болезней. На десять литров воды нужно взять пять-десять капель йода и опрыскать этим раствором кусты клубники. Важно! Следите за дозировкой, если йода добавить слишком много, листья можно случайно сжечь.

Хлебные корки

Лучше всего подойдет ржаной хлеб. Дрожжи, которые содержатся в таком хлебе, стимулируют рост кустов. Засохший хлеб нужно залить водой, оставить на неделю, чтобы перебродил. Перед применением его нужно развести в воде в пропорции 1:10.

Сухие дрожжи

В десяти литрах теплой воды растворяют две столовые ложки дрожжей и четыре столовые сахара, затем оставляют на 2-3 часа побродить. После этого литр получившегося раствора разбавляют в ведре воды и этим поливают клубнику из расчета один литр на куст.

Борная кислота

Используется для внекорневой подкормки растения как дополнение к корневой подкормке или как средство экстренной помощи. Борную кислоту рекомендуют использовать перед цветением. Два грамма препарата растворяют в десяти литрах воды, также добавляют два грамма марганцовки и стакан просеянной золы.

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Таким раствором нужно равномерно обработать все кусты в пасмурную погоду или вечером, чтобы листья успели его впитать и при этом не сгорели на солнце.

Что еще важно для клубники

Мульчирование. Это помогает сохранить влагу у корней, а также сократить рост сорняков. В качестве мульчи подойдут опилки или солома. Полив. Клубнику важно поливать до и после сбора урожая. Во время цветения и плодоношения поливать нужно раз в пять дней, после достаточно одного раза в неделю. Поливать нужно или рано утром, или вечером, под куст, а не сверху. Обрезка. Не забывайте своевременно удалять засохшие или подгнившие листья, а после сбора урожая оборвите усы, если не планируете в этом году пересадку. Пересадка. Клубника может расти на одном месте три года, на четвертый год ее нужно пересадить на новое место.