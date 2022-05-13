Россияне рассказали, чего им не хватает на даче

Портал «ВсеИнструменты.ру» провел опрос россиян и выяснил, чего им не хватает на даче, чтобы ее можно было назвать дачей мечты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ленту.ру».

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Респондентов опросили, какие условия должны быть в доме и на участке, чтобы на даче можно было жить круглый год.

Отметим, что в опросе приняли участие 1602 респондента старше 18 лет из разных регионов России. 45% россиян признались, что на их даче нет условий для круглогодичного проживания. Половина участников опроса хотели бы проводить на даче все сезоны. Главной проблемой для того, чтобы жить на даче круглый год, 48% россиян назвали отсутствие отопления. 23% – отсутствие водопровода, 22% – отсутствие канализации. Кроме того, у каждого пятого российского дачника на участке нет даже электричества, а 14% владельцев участков не могут подъехать к ним зимой.

К слову, на даче 10% респондентов хотели бы иметь Интернет, 9% заявили, что для полноценного отдыха им не хватает бытовой техники, а еще 8% недовольны качеством сотовой связи.

Кроме того, у 8% россиян и вовсе на дачном участке отсутствует дом.