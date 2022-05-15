Почему не цветут фиалки

Маленькие красавицы, которые уже не первый год украшают мой дом, цветут и очень радуют меня. У многих дома растут эти нежные цветы. Они имеют очень много разновидностей в окраске не только цветков, но и самой листвы. Фиалок много не бывает! Вот и у меня есть несколько сортов фиалок разной окраски! Древние римляне называли нежные фиалки «цветами Юпитера». У меня таких «цветов Юпитера» несколько штук, о которых я хочу рассказать.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Описание растения

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Фиалки — неприхотливые растения, которые имеют научное название — сенполии. Они относятся к семейству Геснериевые. Фиалка — это многолетнее растение с достаточно коротким стеблем. Листья зеленого цвета, собраны в розетку. Сенполии могут иметь разные размеры и формы не только цветочков, но и листьев. Цветки достигают в размерах от 2 до 4 см в диаметре.

Свое название сенполия получила благодаря барону Адальберту Вальтеру Радклифф ле Тане фон Сен-Полю, который открыл это красивое растение всему миру в 1892 году. И вот уже более 130 лет мы любуемся этими милыми растениями и наслаждаемся их красотой.

Условия выращивания растения

рассеянный свет

регулярный полив

рыхлый, воздушный грунт

температуру воздуха +21...+24°C Фиалка любит:

опрыскивание по листу

пересушенный грунт

холодные температуры

сквозняки

прямые солнечные лучи Фиалка не любит:

Посадка, пересадка и размножение

Самое лучшее время, чтобы сажать фиалку — это март. Объем горшка у фиалок обычно небольшого размера, в диаметре 9-12 см. Во время посадки или пересадки растения его можно не менять на больший размер. На дне горшка должны быть обязательно дренажные отверстия. Грунт можно использовать универсальный либо специальный для сенполии. Самое главное, чтобы он был питательным, рыхлым и влагоемким. Пересаживают фиалки в новый грунт 1 раз в год.

Существуют разные способы размножения фиалок:

семенами (рассыпают семена в грунт для сенполии, присыпают землей или песком, поливают теплой водой и накрывают стеклом или прозрачной пленкой. Проветривание должно быть ежедневным. После появления всходов снимают пленку или стекло и выращивают как взрослое растение, не забывая подкармливать удобрением).черенками (листом). Листовую пластину можно высадить сразу в грунт. В горшочке должны быть обязательно дренажные отверстия. Сверху одеть прозрачный колпак, чтобы создать эффект теплички. Можно размножать фиалку — поставить в стакан с водой. Когда появятся корешки, то пересадить в грунт (Я размножаю свои фиалки именно таким способом).детками (аккуратно отсадить молодое растение от взрослого в специальный грунт для фиалок и ухаживать так же, как и за взрослыми фиалками, только дозу удобрений уменьшать в несколько раз).

Полив и подкормка

Чтобы росла и красиво цвела фиалка, полив нужно проводить 2 раза в неделю. Желательно поливать в поддон горшка. Вода должна быть теплой и отстоявшейся. По листьям фиалки, которые поникают вниз, очень легко понять, что ей не хватает влаги и пора поливать растение.

Удобрение вносим не чаще 1 раза в 10-14 дней. Я использую минеральное удобрение для цветущих растений. Дозу внесения удобрения, которую предлагает производитель, иногда сокращаю в 2 раза.

Особенности выращивания

Фиалка является светолюбивым растением, поэтому зимой ее желательно досвечивать. Но ставить под прямые солнечные лучи нельзя! Лучше, если будет рассеянный свет.

У сенполии оставляют 3 яруса листьев, остальные нижние листики удаляют.

Фиалка может не цвести, если в почве очень много азота.

При неправильном уходе могут возникнуть различные болезни у растений, а также появится вредители, которые наносят вред растению.

Фиалка любит расти в небольших горшках с дренажными отверстиями.

Интересные факты

Фиалки-мальчики имеют зеленый окрас листвы, а у фиалок-девочек у основания листвы есть светлое пятнышко.

Селекционерами выведено более 2000 видов различных сенполий!

Существует легенда, в которой говорится, что нежные фиалки — это слезы Адама.

Если вы Телец по гороскопу, то фиалка — это ваш цветок-талисман, который обязательно должен у вас расти!