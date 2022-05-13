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1 час назад

Три ингредиента на зависть соcедям: как подкормить помидоры

Катя Кобышева

Найти вкусные помидоры на рынке — задача не из простых. Многие дачники, когда-то начинавшие с цветов и газонов, постепенно приходят к выращиванию томатов. "Рамблер" рассказывает, как подкормка из трех копеечных ингредиентов поможет вырастить достойный урожай.

Три ингредиента на зависть соcедям: как подкормить помидоры
Фото: PxHerePxHere

В зависимости от региона рассаду помидоров высаживают в открытый грунт или теплицы в конце мая-начале июня. Но кроме своевременного полива, пасынкования и подвязывания, томаты нуждаются в подкормке. Тогда можно надеяться, что урожай не подведет и получится не только самим поесть по-настоящему вкусных помидоров, но и угостить близких.

Через неделю после высадки на постоянное место томаты можно подкормить питательным раствором.

Ингредиенты

  • Луковая шелуха
  • Сухие дрожжи
  • Сахар

Приготовление

  1. Трехлитровую банку на половину наполняем луковой шелухой, заливаем кипятком, оставляем на три дня.
  2. Через три дня настой процеживаем, добавляем 10-15 граммов сухих дрожжей и чайную ложку сахара, оставляем еще на 2-3 дня в темном месте.
  3. Полученный настой разводим в воде в соотношении 1:10. Этим раствором поливаем томаты из расчета один литр на куст.

Заранее посчитайте, сколько у вас кустов, и приготовьте нужное количество раствора. Такую подкормку можно делать каждые три недели.

Также не забудьте, что на разных этапах роста помидоры нуждаются в минеральных удобрениях. До формирования бутонов это может быть азот, во время цветения — калий и фосфор, на этапе завязи плодов - калий.

Для профилактики фитофтороза кусты томатов можно обрабатывать марганцовкой, йодом и борной кислотой. Например, сначала опрыскать помидоры слабо-розовым раствором перманганата калия, через неделю раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10 литров воды), а еще через неделю раствором йода (1 чайная ложка на 10 литров воды).

Все обработки проводятся вечером после полива, чтобы не спровоцировать солнечные ожоги на листьях.

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