Три ингредиента на зависть соcедям: как подкормить помидоры

Найти вкусные помидоры на рынке — задача не из простых. Многие дачники, когда-то начинавшие с цветов и газонов, постепенно приходят к выращиванию томатов. "Рамблер" рассказывает, как подкормка из трех копеечных ингредиентов поможет вырастить достойный урожай.
В зависимости от региона рассаду помидоров высаживают в открытый грунт или теплицы в конце мая-начале июня. Но кроме своевременного полива, пасынкования и подвязывания, томаты нуждаются в подкормке. Тогда можно надеяться, что урожай не подведет и получится не только самим поесть по-настоящему вкусных помидоров, но и угостить близких.
Через неделю после высадки на постоянное место томаты можно подкормить питательным раствором.
Заранее посчитайте, сколько у вас кустов, и приготовьте нужное количество раствора. Такую подкормку можно делать каждые три недели.
Также не забудьте, что на разных этапах роста помидоры нуждаются в минеральных удобрениях. До формирования бутонов это может быть азот, во время цветения — калий и фосфор, на этапе завязи плодов - калий.
Для профилактики фитофтороза кусты томатов можно обрабатывать марганцовкой, йодом и борной кислотой. Например, сначала опрыскать помидоры слабо-розовым раствором перманганата калия, через неделю раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10 литров воды), а еще через неделю раствором йода (1 чайная ложка на 10 литров воды).
Все обработки проводятся вечером после полива, чтобы не спровоцировать солнечные ожоги на листьях.