Три ингредиента на зависть соcедям: как подкормить помидоры

Найти вкусные помидоры на рынке — задача не из простых. Многие дачники, когда-то начинавшие с цветов и газонов, постепенно приходят к выращиванию томатов. "Рамблер" рассказывает, как подкормка из трех копеечных ингредиентов поможет вырастить достойный урожай.

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В зависимости от региона рассаду помидоров высаживают в открытый грунт или теплицы в конце мая-начале июня. Но кроме своевременного полива, пасынкования и подвязывания, томаты нуждаются в подкормке. Тогда можно надеяться, что урожай не подведет и получится не только самим поесть по-настоящему вкусных помидоров, но и угостить близких.

Через неделю после высадки на постоянное место томаты можно подкормить питательным раствором.

Ингредиенты

Луковая шелуха

Сухие дрожжи

Сахар

Приготовление

Трехлитровую банку на половину наполняем луковой шелухой, заливаем кипятком, оставляем на три дня. Через три дня настой процеживаем, добавляем 10-15 граммов сухих дрожжей и чайную ложку сахара, оставляем еще на 2-3 дня в темном месте. Полученный настой разводим в воде в соотношении 1:10. Этим раствором поливаем томаты из расчета один литр на куст.

Заранее посчитайте, сколько у вас кустов, и приготовьте нужное количество раствора. Такую подкормку можно делать каждые три недели.

Также не забудьте, что на разных этапах роста помидоры нуждаются в минеральных удобрениях. До формирования бутонов это может быть азот, во время цветения — калий и фосфор, на этапе завязи плодов - калий.

Для профилактики фитофтороза кусты томатов можно обрабатывать марганцовкой, йодом и борной кислотой. Например, сначала опрыскать помидоры слабо-розовым раствором перманганата калия, через неделю раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10 литров воды), а еще через неделю раствором йода (1 чайная ложка на 10 литров воды).