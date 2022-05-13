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57 минут назад

Неправильная уборка на даче может привести к мышиной лихорадке

Русская Планета

Весной люди начинают уезжать на дачи и приводить дом в порядок. Однако уборка может обернуться проблемами со здоровьем при несоблюдении правил гигиены. Речь идет о «мышином вирусе» (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом), от которого нет вакцин и специфического лечения, рассказала руководитель нижегородского управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

Неправильная уборка на даче может привести к мышиной лихорадке
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Для заражения не нужен прямой контакт с грызуном-переносчиком. Причиной может послужить осевшая пыль, поэтому перед уборкой необходимо надеть ватно-марлевую маску. Также нельзя начинать с подметания веником, лучше сразу приступить к влажной уборке или опрыскать водой помещение.

Влияние патогенов можно уменьшить ультрафиолетом, поэтому следует открыть окна и пропустить солнечные лучи. Кроме того, нельзя прерываться на прием пищи в период уборки. Также нельзя доедать еду, хранившуюся у доме без герметичной упаковки.

Специалист отметила, что инкубационный период геморрагической лихорадки с почечным синдромом составляет 21 день. Симптоматика – температура, интоксикация, кожные высыпания и поражение почек, пишет «Российская газета».

Дом и сад,Роспотребнадзор,
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