Польза одуванчиков на вашем приусадебном участке

Еще наши предки добавляли зеленые с небольшой горчинкой листочки одуванчиков в весенние блюда. Это помогало бороться авитаминозом, повысить аппетит и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. В растении много витаминов, также в нем содержатся соли кальция, фосфора, магния, железа, марганца, которые легко усваиваются организмом человека.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Напиток из сухого корня одуванчика снижает возбудимость и вполне может заменить кофе, он мягко действует на нервную систему. Кроме того, у него отличный вкус, он полезен для кожи и поднимает настроение. Чтобы приготовить напиток из этого растения, нужно тщательно промыть корни, высушить их на открытом воздухе под навесом, а потом на сухой сковороде или в духовке. Перемолотые в кофемолке корни заваривают как обычный кофе.

На грядке одуванчик тоже может стать помощником. В период цветения это растение вырабатывает этилен, который ускоряет созревание плодов. Помимо этого, к цветущим одуванчикам слетаются насекомые-опылители. Заодно они опыляют и другие растения.

Фермеры других стран давно применяют одуванчик при выращивании томата. В нем есть цикорная кислота, способная связывать железо в почве. Гриб фузариум, поражающий томаты, не получает питания и угнетается. Это важно для теплиц, в которых гриб – возбудитель фузариоза может привести к гибели урожая.

Также одуванчик содержит полезные вещества, обогащающие почву. При отмирании корней в грунт уходят соли железа, кальция и фосфора. Зеленая масса может применяться в качестве мульчи при приготовлении компоста. Это вернет в почву белки, сахара, витамины, кальций и редкий микроэлемент – кобальт.