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1 час назад

Дачников предупредили о растениях-убийцах

Мир новостей

Агроном, владелец питомника «Цветник Урала», профессор Даниил Костылев объяснил, с какими растениями не следует сажать другие деревья и кустарники.

Дачников предупредили о растениях-убийцах
Фото: Мир новостейМир новостей

Эксперт отметил, что молодые растения, как правило, сосуществуют друг с другом мирно. Но, подрастая, они начинают загораживать соседям свет, из-за чего деревья вытягиваются в высоту. Учитывая это, следует соблюдать правило: расстояние между плодовыми деревьями должно быть не меньше 4 - 5 м (а в идеале - 6 -7 м). Ягодные кустарники стоит высаживать в 1,5 - 2 м друг от друга.

Костылев назвал самыми опасными растения с аллелопатическими выделениями, тормозящими развитие других организмов. В частности, это грецкий и маньчжурский орехи. Под их кронами нельзя высаживать что-то многолетнее. То же можно сказать о белой акации и барбарисе.

Плодовые деревья также не стоит высаживать рядом с каштаном конским, чебушником, сиренью и розами.

Ароном также обратил внимание, что однолетним растениям плохо «живется» с дубом, ясенем и кленом. Коме того, очень аллелопатически активны и подавляют своих соседей хвойные деревья.

Дом и сад,
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