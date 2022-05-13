Дачников предупредили о растениях-убийцах

Агроном, владелец питомника «Цветник Урала», профессор Даниил Костылев объяснил, с какими растениями не следует сажать другие деревья и кустарники.

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Эксперт отметил, что молодые растения, как правило, сосуществуют друг с другом мирно. Но, подрастая, они начинают загораживать соседям свет, из-за чего деревья вытягиваются в высоту. Учитывая это, следует соблюдать правило: расстояние между плодовыми деревьями должно быть не меньше 4 - 5 м (а в идеале - 6 -7 м). Ягодные кустарники стоит высаживать в 1,5 - 2 м друг от друга.

Костылев назвал самыми опасными растения с аллелопатическими выделениями, тормозящими развитие других организмов. В частности, это грецкий и маньчжурский орехи. Под их кронами нельзя высаживать что-то многолетнее. То же можно сказать о белой акации и барбарисе.

Плодовые деревья также не стоит высаживать рядом с каштаном конским, чебушником, сиренью и розами.