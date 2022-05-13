Садовод раскрыл секрет правильной посадки картофеля

Садовод Андрей Туманов раскрыл главный секрет правильной посадки картофеля. Подробностями эксперт поделился на странице "Вконтакте".
Так, по словам садовода, перед посадкой картофеля необходимо разрезать клубни:
"Как правило, картошку режут так, чтобы глазки и почки были расположены равномерно".
Он также отметил, что разрезанный картофель перед посадкой следует оставить на неделю. За это время на клубнях образуется корка, а сам картофель прекрасно сохранится. Если же посадить сразу после разреза, то клубни загниют в земле.