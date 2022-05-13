Особенности выращивания патиссонов на участке

Близкий родственник кабачка, патиссон, требует немного больше тепла и влаги, но урожай он дает меньший. Зато его плоды превосходят кабачок по вкусовым и диетическим качествам, а также становятся украшением любого огорода.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Патиссону нужен защищенный от ветров и хорошо прогреваемый участок. Корни его требуют тепла, поэтому хорошо будут расти в группах или поодиночке на грядках или на компостных кучах.

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Почвы патиссоны предпочитают легкие, плодородные, с нейтральной реакцией. Хорошо они растут также на участках, на которых ранее выращивали такие культуры, как капуста, картофель, томаты, бобовые, если после них внесена известь.

Землю лучше готовить осенью, под перекопку добавив перегной или компост: 6 кг на 1 кв. м. Весной ее можно просто прорыхлить и добавить нитрофоску (40-50 г на 1 кв. м).

Семена высевают непосредственно в грунт, но не раньше конца мая. В холодной земле посевной материал может сгнить, поэтому нужно дождаться, пока почва достаточно прогреется (до 15 градусов на глубине 10 см). Грядку заранее нужно прикрыть пленкой.

В лунку закладывают 3-4 семени, затем оставляют одно растение, самое сильное. При желании получить урожай раньше высаживают патиссоны через рассаду. Семена высевают в конце апреля – начале мая в стаканчики диаметром 8-10 см, закладывают плашмя на глубине 3-4 см. Через 20-25 дней после всходов растения высаживают на постоянное место. Делать это лучше тогда, когда минует угроза заморозков.

У маленьких патиссончиков должны быть 2-3 настоящих листа, но не больше. Если они перерастут, то будут хуже приживаться.

Лунки, размещенные по схеме 70 х 70 см, углубляют на 15-20 см и делают 30-35 см шириной.

Лучшее время для высадки культуры вечер или пасмурная погода. Высаживать нужно аккуратно, стараясь не разрушить земляной ком и не заглубить выше семядольных листочков.

Патиссоны обильно поливают, мульчируют, пока не приживутся, притеняют от солнца. Посадки нельзя загущать: во влажном, застойном воздухе опыление цветков затруднено, поэтому завязи загнивают.

Если листвы слишком много, то в солнечную погоду 2-3 нижних листа можно вырезать.

Во время интенсивного роста и в период формирования плодов растение требует обильного полива. Воду лучше применять теплую, стараясь, чтобы она попадала не на листья, стебли и цветы, а сразу под корень. Почву проливают на глубину 20-25 см.

Рыхление земли следует выполнять с осторожностью и неглубоко. Сверху можно подсыпать слой грунта, торфа, перегноя толщиной 5 см. Это будет стимулировать образование придаточных корней. За сезон достаточно провести 2 подкормки: 1-ю —

до цветения, 2-ю — в начале плодообразования.