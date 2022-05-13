Лучшие кустарники для живой изгороди: быстрорастущие и неприхотливые растения

Когда человек становится владельцем участка, ему хочется создавать вокруг себя красоту. Чем больше площадь, тем шире простор для творчества. Но даже на пресловутых шести сотках можно найти место для воплощения своих задумок. «Рамблер» рассказывает, где может пригодиться живая изгородь и какие кустарники можно использовать для ее создания.
Ландшафтные дизайнеры очень любят барбарис и часто включают его в композиции на участках. Этот кустарник используется и в живых изгородях, и как отдельное растение. Некоторые сорта в течение сезона меняют цвет листьев, а осенью покрываются симпатичными яркими ягодками.
Он морозоустойчив и не требует дополнительного укрытия на зиму, хорошо переносит стрижку. Это значит, что придать ему можно любую форму.
Еще одна любимица садоводов — спирея. Этот кустарник хорош и для живой изгороди, и для оформления бордюров. Растет быстро, выглядит красиво, цветет пышно. Из нее может получиться довольно плотная стена. Не требует частого полива, так что она вполне подойдет даже тем, кто приезжает на дачу не регулярно, а по настроению.
Очень хорош, но кроме белого, можно обратить внимание и на другие сорта, например, темно-красный или золотистый. Быстро растет, хорошо переносит стрижку, можно придать любую форму, эффектно смотрится в форме шара.
Раз в несколько лет его нужно обрезать «на пень», так как со временем у этого кустарника может оголяться низ.
Требует регулярных стрижек, также нужно следить за тем, чтобы от корней не разрасталась новая поросль. Но все эти заботы ничто в сравнении с тем, как красиво она цветет. Конечно же, в это время жизненно необходимо осматривать цветущие ветви на предмет пятилепестковых цветов, чтобы загадывать желания. Сортов сирени существует великое множество, нужно выбирать те, что подойдут вам.
Можно выращивать и как отдельно стоящее дерево, и как кустарник в живой изгороди. Изгородь из боярышника защитит ваш участок от диких животных или соседских собак, поскольку его ветви покрыты длинными шипами. Осенью на боярышнике созревают яркие ягоды, которые не только красивы, но и очень полезны.
Этот кустарник отличается высокой декоративностью и неприхотливостью в уходе. В живой изгороди можно сочетать несколько сортов с разноцветными листьями, окраска которых, к тому же, может меняться осенью. Пузыреплодник прекрасно поддается стрижке, крону можно формировать любую.
Кизильник также меняет цвет листвы в течение сезона, летом он радует сочной зеленью, а осенью окрашивается в багровые тона.
Легко переживает обрезки и радует внешним видом на протяжении многих лет, не требуя при этом больших усилий по уходу.
Красивая, пышная и, конечно же, вкусная. Весной ярко цветет, а летом дает съедобные плоды. Можно вырастить огромный куст, а можно регулярно обрезать, не давая разрастаться слишком сильно. Но не стоит ее высаживать рядом с площадкой для машины или возле дорожки из светлой плитки. Падающие ягоды могут оставлять следы, которые потом сложно отмыть.
Туя и другие хвойные растения также хорош для оформления живой изгороди. Из туи можно создать сплошную изгородь, регулярно при этом обрезая макушки, а можно использовать в сочетании с раскидистыми кустами. Здесь все зависит только от вашего вкуса и фантазии.