Эксперт по уборке рассказала, как избавиться от моли в шкафу

Назван простой и эффективный лайфхак по борьбе с молью в шкафу. Об этом сообщил Express.
Мотыльки могут испортить гардероб, шторы и прогрызть дырки в мягкой мебели. По словам эксперта по уборке мисс Хинч, избавиться от насекомых можно с помощью масла цветков лаванды. Блогерша посоветовала добавить несколько капель лавандового масла в пульверизатор с водой. Всю жидкость следует распылить по ковру, мебели и вещам.
Запах цветков отпугнет насекомых и обезопасит весь текстиль. Для большего эффекта рекомендуется пропитать ватные шарики эфирным маслом лаванды и разложить их в шкафу с одеждой. Примечательно, что масло лаванды отпугивает также комаров и клещей.