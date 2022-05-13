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1 час назад

Эксперт по уборке рассказала, как избавиться от моли в шкафу

Газета.Ru

Назван простой и эффективный лайфхак по борьбе с молью в шкафу. Об этом сообщил Express.

Эксперт по уборке рассказала, как избавиться от моли в шкафу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мотыльки могут испортить гардероб, шторы и прогрызть дырки в мягкой мебели. По словам эксперта по уборке мисс Хинч, избавиться от насекомых можно с помощью масла цветков лаванды. Блогерша посоветовала добавить несколько капель лавандового масла в пульверизатор с водой. Всю жидкость следует распылить по ковру, мебели и вещам.

Запах цветков отпугнет насекомых и обезопасит весь текстиль. Для большего эффекта рекомендуется пропитать ватные шарики эфирным маслом лаванды и разложить их в шкафу с одеждой. Примечательно, что масло лаванды отпугивает также комаров и клещей.

Дом и сад,
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