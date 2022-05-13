Какие удобрения вносить весной: правильная подкормка сада и огорода

На самом деле новый дачный сезон начинается еще в феврале, когда опытные огородники начинают выбирать и сеять семена на рассаду. А как только сойдет снег, можно выходить на участок и приниматься за работу. «Рамблер» рассказывает, какие удобрения нужно внести весной, чтобы садовые и огородные растения радовали пышным цветением и хорошим урожаем.
Весна — важное время, когда деревья и кустарники пробуждаются ото сна, начинается сокодвижение и закладка будущих почек. Чтобы ягоды и фрукты были крупными и вкусными, садовые культуры нужно своевременно подкормить.
Первый микроэлемент, который необходим растениям весной, — это азот. Он обеспечивает наращивание зеленой массы и восполняет запасы питательных веществ в почве, которые вымылись вместе с тающим снегом. Что можно взять:
Восполнить запасы азота можно и с помощью внекорневой подкормки. Для этого можно взять мочевину и опрыскать ей деревья. Для яблонь подойдет 0,3%-й раствор, для груш — 0,1-0,2%, для вишни, сливы, черешни, абрикоса — 0,5-0,6%.
Садовые деревья нужно подкормить за две-три недели до цветения.
Ягодным кустарникам также нужна и корневая, и внекорневая подкормка. Внести удобрения нужно после того, как оттает земля и набухнут почки. Что подойдет:
Но если осенью вы не забыли внести под каждый куст навоз, этот этап можно пропустить.
В конце мая можно провести внекорневую подкормку. Крыжовник, смородину, малину и другие ягодные кустарники можно опрыскать следующими растворами:
Огородным культурам весной также необходим азот. Если почву своевременно удобрять, урожай вырастет на радость вам и на зависть соседям. Растения быстрее примутся расти, будут более устойчивы к болезням и вредителям. После азотных удобрений в почву можно внести калий и фосфор.
За три-четыре недели до посадки овощей в почву нужно внести коровий навоз или компост — одно ведро на квадратный метр. А минеральные удобрения (калийные и фосфатные) нужно внести уже перед высаживанием рассады в грунт. Если навоза и компоста нет, берем сухие удобрения:
Если вы из тех дачников, которые считают, что на участке должен быть только газон, — поздравляем вас. Правда это ненадолго. Потом душа попросит разбить какую-то клумбу, потом альпийскую горку, и вот вы сами не заметили, как стали обладателем восьми грядок и теплицы для помидоров и огурцов. Но это все дело будущего. А сейчас о газоне тоже стоит позаботиться.
Как только сойдет снег стоит внести азотное удобрение, для этого можно взять любое сухое удобрение, предназначенное для газона, и внести по инструкции. Когда станет теплее, можно воспользоваться аэратором и пройтись по всем лужайкам. А после этого подсеять еще травы, там, где травяной покров вам покажется не слишком густым. И конечно же, не забывайте поливать и стричь газон в течение сезона, чтобы зелень радовала ярким цветом до осени.
Первыми в саду зацветают луковичные растения: крокусы, мускари, гиацинты, тюльпаны, нарциссы. Обычно для цветения им достаточно тех питательных веществ, которые они накопили в предыдущем сезоне. Но чтобы цветы вас радовали из года в год, весной их тоже нужно подкармливать. Для этого подойдут азотные, калийные и фосфатные удобрения. Вносить их нужно в зависимости от вида растения в строгом соответствии с инструкцией. Не забудьте также о том, что почву нужно рыхлить и мульчировать. Это обеспечит доступ кислорода к корневой системе, сохранит влагу и замедлит рост сорняков.
Розы можно подкормить перегноем, слабым раствором навоза или птичьим пометом. Со свежим пометом стоит быть осторожным, иначе можно сжечь растение. Сначала птичий помет разводят с водой в соотношении 1:20, затем настаивают в течение пяти дней, после этого снова разводят в пропорции 1:3, и только после этого поливать растения. Навоз разводят в пропорции 1:10, настаивают неделю, еще раз разводят 1:2 и вносят в почву.
Если кусты роз достаточно взрослые, им понравится аммиачная селитра. Как только сойдет снег, можно рассыпать сухую селитру по клумбе из расчета 20-30 граммов на квадратный метр. А в мае, чтобы стимулировать пышное цветение, стоит приготовить специальную подкормку из 10 граммов суперфосфата и 10 граммов сульфата калия на 10 литров воды.
Для других садовых цветов лучше взять универсальное удобрение, которое содержат азот, фосфор, калий и другие микроэлементы.