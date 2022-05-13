Какие удобрения вносить весной: правильная подкормка сада и огорода

На самом деле новый дачный сезон начинается еще в феврале, когда опытные огородники начинают выбирать и сеять семена на рассаду. А как только сойдет снег, можно выходить на участок и приниматься за работу. «Рамблер» рассказывает, какие удобрения нужно внести весной, чтобы садовые и огородные растения радовали пышным цветением и хорошим урожаем.

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Весенняя подкормка садовых деревьев и кустарников

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Весна — важное время, когда деревья и кустарники пробуждаются ото сна, начинается сокодвижение и закладка будущих почек. Чтобы ягоды и фрукты были крупными и вкусными, садовые культуры нужно своевременно подкормить.

Первый микроэлемент, который необходим растениям весной, — это азот. Он обеспечивает наращивание зеленой массы и восполняет запасы питательных веществ в почве, которые вымылись вместе с тающим снегом. Что можно взять:

5%-ный раствор мочевины, аммиачной селитры или птичьего помета из расчета полведра на 1 квадратный метр приствольного круга;

500 граммов навозной жижи, разведенных в двух литрах воды на 1 квадратный м приствольного круга.

Восполнить запасы азота можно и с помощью внекорневой подкормки. Для этого можно взять мочевину и опрыскать ей деревья. Для яблонь подойдет 0,3%-й раствор, для груш — 0,1-0,2%, для вишни, сливы, черешни, абрикоса — 0,5-0,6%.

Садовые деревья нужно подкормить за две-три недели до цветения.

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Ягодным кустарникам также нужна и корневая, и внекорневая подкормка. Внести удобрения нужно после того, как оттает земля и набухнут почки. Что подойдет:

25-30 граммов аммиачной селитры на квадратный метр,

40-50 граммов сульфата аммония на 1 квадратный метр.

Но если осенью вы не забыли внести под каждый куст навоз, этот этап можно пропустить.

В конце мая можно провести внекорневую подкормку. Крыжовник, смородину, малину и другие ягодные кустарники можно опрыскать следующими растворами:

1-2%-ми растворами сернокислого калия и суперфосфата,

0,1-0,5%-м раствором сернокислого марганца,

0,01-0,05%-м раствором борной кислоты.

Удобряем грядки

Огородным культурам весной также необходим азот. Если почву своевременно удобрять, урожай вырастет на радость вам и на зависть соседям. Растения быстрее примутся расти, будут более устойчивы к болезням и вредителям. После азотных удобрений в почву можно внести калий и фосфор.

За три-четыре недели до посадки овощей в почву нужно внести коровий навоз или компост — одно ведро на квадратный метр. А минеральные удобрения (калийные и фосфатные) нужно внести уже перед высаживанием рассады в грунт. Если навоза и компоста нет, берем сухие удобрения:

30–35 граммов аммиачной селитры, карбамида или мочевины на квадратный метр;

25 г фосфорных удобрений (суперфосфат, аммофос) на квадратный метр;

20 г калийных удобрений (сернокислый калий, калимагнезия, калимаг), можно заменить стаканом древесной золы, также на квадратный метр.

Чем подкормить газон

Если вы из тех дачников, которые считают, что на участке должен быть только газон, — поздравляем вас. Правда это ненадолго. Потом душа попросит разбить какую-то клумбу, потом альпийскую горку, и вот вы сами не заметили, как стали обладателем восьми грядок и теплицы для помидоров и огурцов. Но это все дело будущего. А сейчас о газоне тоже стоит позаботиться.

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Как только сойдет снег стоит внести азотное удобрение, для этого можно взять любое сухое удобрение, предназначенное для газона, и внести по инструкции. Когда станет теплее, можно воспользоваться аэратором и пройтись по всем лужайкам. А после этого подсеять еще травы, там, где травяной покров вам покажется не слишком густым. И конечно же, не забывайте поливать и стричь газон в течение сезона, чтобы зелень радовала ярким цветом до осени.

А теперь клумбы

Первыми в саду зацветают луковичные растения: крокусы, мускари, гиацинты, тюльпаны, нарциссы. Обычно для цветения им достаточно тех питательных веществ, которые они накопили в предыдущем сезоне. Но чтобы цветы вас радовали из года в год, весной их тоже нужно подкармливать. Для этого подойдут азотные, калийные и фосфатные удобрения. Вносить их нужно в зависимости от вида растения в строгом соответствии с инструкцией. Не забудьте также о том, что почву нужно рыхлить и мульчировать. Это обеспечит доступ кислорода к корневой системе, сохранит влагу и замедлит рост сорняков.

Розы можно подкормить перегноем, слабым раствором навоза или птичьим пометом. Со свежим пометом стоит быть осторожным, иначе можно сжечь растение. Сначала птичий помет разводят с водой в соотношении 1:20, затем настаивают в течение пяти дней, после этого снова разводят в пропорции 1:3, и только после этого поливать растения. Навоз разводят в пропорции 1:10, настаивают неделю, еще раз разводят 1:2 и вносят в почву.

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Если кусты роз достаточно взрослые, им понравится аммиачная селитра. Как только сойдет снег, можно рассыпать сухую селитру по клумбе из расчета 20-30 граммов на квадратный метр. А в мае, чтобы стимулировать пышное цветение, стоит приготовить специальную подкормку из 10 граммов суперфосфата и 10 граммов сульфата калия на 10 литров воды.