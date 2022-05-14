«Битва на тяпках»: как проходят дачные войны

Часто приятные дачные хлопоты на свежем воздухе омрачаются конфликтами с соседями. Тем более, что жизнь в садовых товариществах течет на виду у всех. «Рамблер» проанализировал форумы и соцсети и собрал самые яркие истории об огородных войнах. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Кадр из телесериала «33 квадратных метра» Кадр из телесериала «33 квадратных метра»

Чаще всего причиной конфликтов становится неверное размежевание границ участков. Иногда такие споры длятся годами, а в конфликт невольно вовлекается несколько поколений.

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bcyenjhf: «Вспомнил инцидент 10-летней давности. Зажиточные дачники из дома справа прикупили второй участок. Сзади нашего и с выходом на другую улицу. С их старым он стыковался аккурат углами. Через какое-то время сильно устали они ходить в обход двух улиц. И начали умолять: а нельзя ли временно, на один годик сдвинуть наш забор на этом углу? Ну буквально на жалкие 30 см? Чтобы получилась узенькая щелочка между двумя их владениями и мамуля могла к сыночку ненаглядному пролезать напрямую. А через годик купят они третий участок, договоренность уже есть. И объединят в один, вернув наш забор на место.

Идея, разумеется, показалась странной. Как бы, с фига ли? Но поскольку у нас тот угол был ничем полезным не занят, решили, почему бы не помочь? Ну временно же, да и проход нужен крошечный. Оговорили предельно четко, что сдвигаем забор строго на несколько сантиметров, так чтобы мог протиснуться бочком 1 человек, а самое главное — с пониманием, что это неофициально и по первому же нашему требованию всё возвращается на место...Осенью мы с дачи уехали.

А приехав следующей весной обомлели. Соседи после зимовки еще не подтянулись, но забор наш был сдвинут уже на пару метров, причем не только в углу, но и еще метра на три дальше. В образовавшемся "холле" люди проложили себе дорогу из бетонных плит, по которой можно проехать на машине и заботливо поставили фонарь. Придя в себя от такой простоты, мы аккуратно выкорчевали всё их имущество с нашей земли, переложили на их участок и вернули забор на место в строгом соответствии с планом БТИ. Через пару дней с дикими матами прискакал их великовозрастный сынок. Сильно махал руками, визжал что мы нарушили "договор", что его маман понесла расходы, а теперь введена в убыток! И что мы должны сию же секунду, мухой метнуться и восстановить как было, иначе приедут серьезные люди на разборки.

Я мальчика послушал, задумчиво вертя в руках перфоратор. И посоветовал ему покинуть территорию...Соседи еще пару месяцев осыпали нас проклятиями из-за ограды, но серьезные люди до меня так и не доехали. И третий участок они в итоге так и не купили. Зато я той осенью поставил новый глухой забор. С некоторыми соседями приятнее всего, когда их вообще не видишь».

ProstoKlop: «У меня дед, земля ему пухом, разрешил соседям кухню летнюю построить впритык к участку без положенного отступа в метр между строением и участком, т.к. у них двор сильно узкий. Сосед умер, его вдова продала дом и уехала, а новые хозяева пришли с претензией к бабушке, мол вы нашу землю захватили и мы не можем подойти к задней стене кухни, чтобы ее побелить. Причем наезды были серьезные с угрозами и матами, мол, отдавайте наш метр и все. В итоге родители вызвали кадастрового инженера, подняли все документы, перемеряли участки. Естественно, соседи поняли, что они не правы, а отец собирается обращаться в суд с требованием, чтобы они свою летнюю кухню подвинули на положенный метр».

Regent1: «На одном из участков в нашем славном СНТ случилась битва на тяпках. Очередной самозахватчик перенес свой забор, отхватив часть территории соседа, за что получил тяпкой по голове, не согласившись этот забор поставить на прежнее место. Результат налицо. Старые границы восстановлены. А в судах люди годами ничего добиться не могут. У меня есть три тяпки и метр захваченной соседями земли. Подумываю выйти на тропу войны».

barakuda1984: «У сестры на даче случай был, они только-только дом построили и забора ещё не было, ну и решили его устанавливать согласно плану участков. Ну и вдруг выясняется, что с одной стороны соседи аж на метр залезли на участок моей сестры, непорядок конечно, пошли поговорить, а там отмазки в стиле "да ваш участок 20 лет пустой стоял, да мы вообще думали это кусок леса, а не участок, да что вам жалко что ли".

Короче, забор двигать отказались потому, что у них за ним грядки. Ну не стали моя сестра со своим мужем резко в бутылочное горло лезть, обратились в правление и там тоже самое, "«вам что полоски шириной в метр жалко что ли, ваш участок сто лет пустовал". Ну тогда муж сестры тихо психанул и дождавшись зимы и когда СНТ опустело, просто вызвал за свой счёт строительную бригаду, перенёс соседский забор и вплотную к нему свой высоченный поставил, а весной вони было вагон и маленькая тележка, но предъявить по сути нечего. Согласно плану, все там где и положено быть.

Но соседи долго ещё не унимались, мелко пакостничали, а именно, подкидывали через забор дохлых кошек, пытались кидать через забор камни, один из которых разбил окно в доме. Тогда муж сестры психанул, у них в ту пору работала бригада обшивала дом сайдингом и строили баню, ну и в общем жили они в строительном вагончике и имелся для них сортир дачной конструкции с ведром под соответствующие нужды. Короче говоря, после очередной пакости от соседей взял он это ведро и пошёл к соседям. И ведро со всем содержимым надел соседу на голову. Как бабушка отшептала, больше ни одной пакости от соседей не было».

Arcobareno42: «У нас соседи справа начали строить баню буквально впритык к нашему забору. На наше замечание, не офигели ли вы, послали матом. Мама пошла с жалобой в архитектуру.. Соседям сказали атата, но вместо переноса бани они подали на нас в суд, что, мол, это мы забор передвинули, чтобы у них участок захватить, а баня у них где надо стоит. Пришёл инспектор, все замерил, сверил с кадастровый планом и выяснилось, что у нас участок не только не больше, но и меньше, потому что приветливые соседи слева потихоньку, пока осенью-весной никто в доме не жил, сдвигали свой сетчатый забор на наш участок. Метра полтора-два отжать успели. По итогу мама выиграла суд, одних соседей заставили убрать забор, и со своей стороны мы высокий деревянный поставили, других убрать баню».

Sokolya: «В далёкие годы, когда застраивалась улица, на которой я прожила всё детство и юность, люди пытались на этой улице впихнуть свои дома, где только можно. В итоге получилось как бы три ряда домов на кольцеобразной улице — с одной стороны чётные, с другой нечётные, а посередине всякие, с буквенными обозначениями А, Б, даже до Е местами дошли. И вот сосед из такого "внутреннего" дома попросил моего деда отступить метр забора с нашего участка от смежного соседнего, чтобы просящему можно было ходить на работу напрямик, не обходя всю улицу. Дед, добрая душа, согласился.

Давно уже нет ни нашего деда, ни того соседа. Землю мы приватизировали, измерение при межевании проводили за минусом той тропинки. По ней сейчас внучка того соседа со своим мужем за водой к колонке ходят. И вот как-то с год назад эта внучка наехала на мою сестру, проживающую в этом доме, что мы прям должны расширить эту тропинку для автомобильного проезда за счёт своей территории, ибо по нормам пожарной безопасности этот проезд обязан быть. Сестра ей глазки открыла, напомнив, откуда сия тропинка вообще взялась, и отправила эту внучку восвояси».

Также часто бывает так, что соседи начинают пользоваться чужим участком как собственным или общим, к удивлению и негодованию законных хозяев. Одни срезают путь через чужой огород, другие просто любят поживиться урожаем или имуществом, к которому не имеют никакого отношения.

Altername: «У моей бабушки с дедом был большой огород. Тут же возле него стояли хозяйственные постройки и крепкий дом, в котором часто бывали гости, и который где-то пятьдесят лет тому назад даже на замок не закрывался. Во-первых, брать было нечего. Скромно жили на селе. Во-вторых, односельчане доверяли друг другу, по совести жили.

В соседней деревне есть железнодорожная станция. Чтобы на нее попасть, нужно пройти по тропинке мимо огорода моих бабушки и деда. Но все сокращали путь и ходили прямо через огород. Открывали калитку, которую мой дед поставил сам, проходили мимо грядок, лающей собаки и выходили в другую калитку на обратной стороне участка. Если ходить на железнодорожную станцию через огород моей бабушки, путь сокращается метров на сто, не больше. Так и жили. Огород был личный, но почему-то эту тропинку через личный огород считали общественной. Хотя параллельно с огородом шла такая же тропинка. По ней ездили на велосипедах. Когда бабушке уже не позволяло здоровье копаться в огороде, тут пришли на помощь родственники.

"А вы к кому? Если к бабушке, она сейчас в больнице", – сказала моя тетя немолодой женщине, которая шла через огород бабушки, не обращая внимания на мою тетю.

– Я на станцию иду. У нас вся деревня через ваш огород ходит.

– Есть же тропинка за огородом, по ней и ходите, – ответила тетя.

– Вот откуда, оказывается, берутся фантики от конфет и окурки на грядках, – заключила тетя на семейном совете, когда решался вопрос, как отучить людей ходить по чужому огороду.

Было принято решение повесить замки на калитках с двух сторон. Но это решение вызвало бурю эмоций со стороны односельчан.

– Позавешались замками, всю жизнь ходили через огород. Городские приехали и начали свои правила диктовать, – возмущалась одна из прохожих на нововведение родственнице, которая в это время была на участке...Это не единственный случай, когда мои родственники были свидетелями возмущений. Но сейчас уже все привыкли ходить по другой тропинке, и замки на калитках не нужны».

Kittyz0r: «У нас на даче соседка любит вкусно поесть, а готовить не умеет, не любит, не хочет. Комплексами не страдает и как только мы начинаем готовку на мангале (а это часто что-то интересное в виде копченой волжской рыбки), так она сразу приходит. Не стесняясь, садится есть со всеми, звонит дочери со словами: "Оль, приходи поужинать и дочку приведи, пусть поест". Если прознает о покупке раков обязательно придет и будет выбирать самых крупных, не стесняясь возить пальцами в кастрюле». «У нас на даче соседка любит вкусно поесть, а готовить не умеет, не любит, не хочет. Комплексами не страдает и как только мы начинаем готовку на мангале (а это часто что-то интересное в виде копченой волжской рыбки), так она сразу приходит. Не стесняясь, садится есть со всеми, звонит дочери со словами: "Оль, приходи поужинать и дочку приведи, пусть поест". Если прознает о покупке раков обязательно придет и будет выбирать самых крупных, не стесняясь возить пальцами в кастрюле».

Sh00ter: «Лет несколько назад купил домик в деревне в качестве дачи. Деревня небольшая, около 120 км от Москвы. Большинство жителей — московские пенсионеры и их потомство. Все улыбаются друг другу, здороваются, домики аккуратные, машины хорошие у ворот стоят. Заказал в первый же год дрова, березовые, колотые чурками. Свалили у забора, т.к. не было сначала заезда во двор, решил — потихоньку затащу, сложу в поленницу. За пару выходных всё перетаскал. Но заказывал 5 кубов, а в поленницу сложил 3. За недели за забором дрова усохли почти вдвое. Тоже самое со щебнем, заказал себе 3 куба в первый год, выгрузили тоже за забором. Через какое-то время обратил внимание что у многих заезды вдруг стали подсыпаться щебнем, а моя куча как-то стала меньше. После этого ударными темпами сделал заезд и больше так не рискую, заказываю сразу с разгрузкой во дворе».

Gatlling: «Купили щебня для отсыпки парковки на даче. Только машина уехала, мы с отцом пошли за тачками и лопатами. Возвращаемся, а там сосед с тележкой грузится. На вопрос с чего вдруг, спокойно отвечает: «С вас не убудет, мне всего лишь несколько тачек нужно».

Иногда случаются и совсем странные истории.

Resforc: «Я на даче сделал каркасник, дети довольны, да и сами с женой тоже. Приводили дети и соседских плавать, никаких проблем в этом не видел. Как уезжали, даже воду решил не сливать, просто прикрыл тентом и все. Приезжаем в пятницу вечером и видим — тент лежит на клубнике, клубника под ним уже вся дохлая, в бассейне толпа детей. Выгнал всех криками, сказал, чтобы больше не видел их тут. Через полчаса прибегает пара мамашек с обвинением, как я посмел на их детей орать. В ответ на вопрос зачем залезли на чужой участок без спросу и чужим имуществом пользуетесь, получил ответ "а тебе что жалко, жирдяй городской, это же дети". После того, как послал уже их, пообещали, что придут их мужья разбираться. Мужья не пришли по сей день, дети лазить вроде перестали, но логику таких вот людей я понять до сих пор не могу»

Кроме того, дачники на форумах также обмениваются опытом на тему того, как, например, приструнить соседей, которые регулярно посягают на чужие овощи, фрукты и инвентарь.

Condorita: «Самое действенное средство в этом "деле2 — завести дома хорошую собаку. Необязательно даже злобную. У меня собака была самая что на есть лизунья, но своего она ничего и никогда без боя не отдавала. Правда, собачка была достаточно крупная и на вид весьма свирепая. Так вот соседи у нас тоже были далеки от идеала, по крайней мере, стащить с грядки пару вилков капусты или обобрать помидоры в теплице, а то и мака надергать — это у них было запросто. И моя "лизуха" в момент эту алкашную команду отучила лазить к нам в огород, когда одного из них завалила в куст розы да прижала там лапами. И ругаться не надо было, и вразумлять. Сразу все поняли».

Наталья Ковалёва: «Поставьте у себя на территории в незаметных местах 10 капканов и пусть себе лазают....или растяжки несколько и подсоединить к ней сигнализацию с нехилой сиреной. Пусть попрыгают, а так вообще дать по шее морально надо».

Дмитрий Д: «Оставлять надо немного неполную бутылку водки, нехитрую закуску, всё как бы случайно забытое. Любой вор начнёт кражу с водки, которая должна быть с добавкой средства, вызывающего, например, понос. Тут всё зависит от фантазии и изобретательности».

Bagir: «Если навыков дипломатии не хватает, неадекватность соседей неисправима, то ставьте ограждение, освещение и видеокамеры по периметру, перекрывающие друг друга. Правда и это не панацея, могут со злости камеры разбить. В этом случае поднимайте вопрос об охране участков в целом, чтобы там был сторож».

Lawr: «Между грядок замаскировать грабли, главное сами не попадитесь. Этим методом вы отобьете охоту соседа лазить по вашим грядкам и в вашей коллекции появится еще одна смешная история которую можно рассказать в кругу друзей».

Венгр: «Поставьте хорошую скрытую камеру и запечатлейте доказательство кражи. Потом скопируйте запись на диск, и вручите соседям с предупреждением, что если они ещё раз появятся на камере, то запись будет размножена, вручена всем жителям окрестных дач, и выложена в соцсети. И все пропажи будут списаны на них. И море скандалов им будет гарантировано».

Но в некоторых случаях источник проблем становятся питомцы нерадивых соседей — например, собаки вытаптывают чужие грядки.

Алена: «Соседский пёс постоянно вытаптывает грядки на моём огороде, который граничит с их участком. Уже и говорили с ними, и ругались на эту тему; даже забор укрепили, но всё без толку. Соседи отвечают, мол, что они поделать могут, а пса привязывать отказываются; говорят, что не привык он».

Tosha7: «Закон, конечно, есть. Что-то вроде "защита частной собственности". Но жить дальше с этими или другими соседями придётся. Конечно, как и в любом другом конфликте с соседями лучше всего договориться мирно и человеческим языком. Мы были в аналогичной ситуации несколько лет. Нам помог счастливый случай. В нашей семье появился добрый помощник и охранник — ротвейлер. Теперь соседский йорк забыл про наши грядки».

Александр: «Вызываете участкового инспектора, показываете нанесенный вам в очередной раз ущерб грядкам и насаждениям и делаете вид, что собираетесь писать заявление в полицию. Если соседи не совсем уж отморозки, то вид вашей беседы с участковым должен повлиять на них положительно. Ну а если и это не помогло, то пишите заяву, там рассмотрят и уже сам участковый разъяснит вашим соседям условия содержания их собачки».

Алексий Даньков: «Реально может сработать, заведите собаку побольше и пострашнее соседской, поставьте ей будку рядом с грядками и пусть охраняет владения».

А иногда чужой забор регулярно преодолевают не только животные соседей, но и их хозяева просто потому что им так удобнее.

Voronin: «Я сначала сделал новый забор из профлиста. Поверху пустил сначала уголок, чтоб все цивильно было. Сосед как лазил через деревянный, так и полез через новый. Ему напрямик через меня ближе на пляж. Я порадовался, что забор укрепил хорошо, и он его своей массой в 100кг не промял. Пришлось весь верхний край смазать солидолом. Потом я заказал пики по 7мм высотой у кузнеца, а до этого поставил камеры на обзор. Все получилось. Полез сосед через забор и измазался в солидоле, потом хотел было снова полезть, но увидел камеру и не полез. Но напился и вечером избил забор палкой. Камера записала, я вызвал полицию, составили протокол и он мне выплатил компенсацию в стоимость забора. Теперь ходит в обход».

Модэ: «Интересно пофантазировать. Можно устроить что-нибудь ужасное, но ведь никто этого уж точно не захочет. Так что попробуйте что-нибудь мирное, но противное. Например, у забора будет навоз, растения с большим количеством липучек, шипами, горькая на вкус и запах трава».