3 простых лайфхака по очистке чайника от накипи

Эксперты рассказали, как быстро избавиться от накипи в чайнике. Об этом сообщает The Sun.

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Накипь в чайниках образовывается из-за жесткой воды. Содержащиеся в ней соли кальция и магния оседают на поверхности во время кипячения, образовывая характерный налет. И хотя он безвреден, может испортить вкус вашего чая или кофе.

Редакторы The Sun Кэтрин Микаллеф и Мария Астарджиева назвали три простых лайфхака, с помощью которых можно справиться с этой проблемой.

Эксперты предлагают прокипятить чайник с пищевой содой. Для этого потребуется наполнить емкость водой на четверть объема и добавить одну столовую ложку бикарбоната натрия. Вскипятить раствор, выждать около часа, после чего тщательно промыть с помощью губки. После очистки рекомендуется повторно прокипятить чайник вновь, но без использования соды, чтобы избежать неприятного привкуса.

Вместо пищевой соды специалисты также советуют использовать столовый уксус или лимонную кислоту в пропорции 1:1.