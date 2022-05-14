Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
48 минут назад

3 простых лайфхака по очистке чайника от накипи

Газета.Ru

Эксперты рассказали, как быстро избавиться от накипи в чайнике. Об этом сообщает The Sun.

3 простых лайфхака по очистке чайника от накипи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Накипь в чайниках образовывается из-за жесткой воды. Содержащиеся в ней соли кальция и магния оседают на поверхности во время кипячения, образовывая характерный налет. И хотя он безвреден, может испортить вкус вашего чая или кофе.

Редакторы The Sun Кэтрин Микаллеф и Мария Астарджиева назвали три простых лайфхака, с помощью которых можно справиться с этой проблемой.

Эксперты предлагают прокипятить чайник с пищевой содой. Для этого потребуется наполнить емкость водой на четверть объема и добавить одну столовую ложку бикарбоната натрия. Вскипятить раствор, выждать около часа, после чего тщательно промыть с помощью губки. После очистки рекомендуется повторно прокипятить чайник вновь, но без использования соды, чтобы избежать неприятного привкуса.

Вместо пищевой соды специалисты также советуют использовать столовый уксус или лимонную кислоту в пропорции 1:1.

Во избежание накипи рекомендуется использовать дистиллированную воду.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители