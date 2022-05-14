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50 минут назад

Садовод рассказал, как предотвратить появление сорняков

Газета.Ru

Эксперт по садоводству раскрыл, как избавиться от сорняков еще до их появления. Об этом сообщает The Sun.

Садовод рассказал, как предотвратить появление сорняков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сорняки лишают всходы сельскохозяйственных культур большей части питательных веществ, влаги, освещенности, что отрицательно сказывается на будущей урожайности.

Специалисты по выращиванию растений в питомнике Platt Hill объяснили, как не допустить появления дикорастущих растений на грядках.

По словам садоводов, в борьбе с сорняками полезным окажется газон. Чувствуя себя вольготно на целинных землях, они едва ли смогут расти и размножаться в окружении массовых посадок газонной травы.

"Если у вас есть голые участки, вы, по сути дела, приглашаете сорняки к себе на огород",

— объясняют эксперты.

Рекомендуется обратить внимание на такие виды газонной травы, как мятлик луговой, красная овсяница, райграс, побегоносная полевица и микроклевер.

Еще один способ предотвратить появление сорных трав заключается в использовании довсходовых гербицидов — специальных химических средств, предназначенных для уничтожения сорняков.

"Воспользуйтесь ими весной, до того, как сорняки прорастут. Химикаты создадут защитный слой, препятствующий прорастанию сорняков",

— советуют специалисты.

Как правило, ими опрыскивают почву или рассеивают по грунту.

Дом и сад,
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