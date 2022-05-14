Садовод рассказал, как предотвратить появление сорняков

Эксперт по садоводству раскрыл, как избавиться от сорняков еще до их появления. Об этом сообщает The Sun.

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Сорняки лишают всходы сельскохозяйственных культур большей части питательных веществ, влаги, освещенности, что отрицательно сказывается на будущей урожайности.

Специалисты по выращиванию растений в питомнике Platt Hill объяснили, как не допустить появления дикорастущих растений на грядках.

По словам садоводов, в борьбе с сорняками полезным окажется газон. Чувствуя себя вольготно на целинных землях, они едва ли смогут расти и размножаться в окружении массовых посадок газонной травы.

"Если у вас есть голые участки, вы, по сути дела, приглашаете сорняки к себе на огород",

— объясняют эксперты.

Рекомендуется обратить внимание на такие виды газонной травы, как мятлик луговой, красная овсяница, райграс, побегоносная полевица и микроклевер.

Еще один способ предотвратить появление сорных трав заключается в использовании довсходовых гербицидов — специальных химических средств, предназначенных для уничтожения сорняков.

"Воспользуйтесь ими весной, до того, как сорняки прорастут. Химикаты создадут защитный слой, препятствующий прорастанию сорняков",

— советуют специалисты.