Какие овощи можно вырастить в горшке

К сожалению, не у всех есть возможность поехать на дачу, чтобы вырастить на участке овощи и зелень. Но это не значит, что нужно опускать руки: многие культуры дают отличный урожай прямо на подоконнике.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Овощей, которые можно вырастить в контейнере, даже больше, чем тех, которые для этого не подходят. К овощам, непригодным к культивации на подоконнике, относят те, у которых глубоко растущие корни; слишком высокие стебли; медленно созревающие, крупные или требовательные к грунту плоды: капуста, пастернак, сельдерей, морковь, свекла.

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Если вы хотите порадовать себя домашними томатами прямо с подоконника, то выбирайте детерминантные (низкорослые сорта). Они не требуют подпорки, а контейнеры будет гораздо устойчивее.

Существуют и очень декоративные сорта ампельных помидоров с небольшими красивыми и вкусными плодами. Точно так же можно вырастить и низкорослые сорта баклажанов и перца.

Если есть желание вырастить на окне зелень, то стоит обратить внимание на сорта компактные и скороспелые. Это различные салаты, шпинат, мангольд, пряные травы. Очень разнообразны и красивы сорта ароматных базиликов, резной кервель, листовая кудрявая петрушка, молодой укроп, кориандр, шнитт-лук.

Настоящим украшением балкона станут вьющиеся овощи, такие как, фасоль или мелотрия. Но им будет нужна опора.

В одном контейнере можно выращивать разные растения, главное подобрать размер. К примеру, можно сочетать помидоры или перец с базиликом или кориандром. Однако пасленовые (баклажаны, помидоры) в одном горшке сажать нельзя, т.к. они будут угнетать друг друга.

Зато сорта фасоли с желтыми и фиолетовыми стручками, мангольд с разноцветными черешками и листья пестрых салатов могут отлично сочетаться и по колориту, и по требованиям к почве, освещению, поливу.