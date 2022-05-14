Как проверить дачный батут на безопасность

«Это принципиально важный момент. Батут без сетки — вещь крайне опасная. Прыгать на таких батутах и детям, и взрослым категорически не рекомендуется, так как это может привести к очень тяжелым травмам»,

При приобретении батута, ранее уже бывшего в эксплуатации, нужно проверить целостность его конструкции и сетки, продолжил Ковалев.

«Молния входа на сетке должна работать исправно и полностью закрываться. Пружины должны быть закрыты защитными матами, полотно не должно иметь повреждений»,

Спасатель добавил, что во время использования батут должен стоять на ровной поверхности, более того — под конструкцией не должно лежать что-либо. Также он посоветовал не прыгать на одном батуте нескольким людям одновременно, так как в этом случае велика опасность травм.