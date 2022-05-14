Как проверить дачный батут на безопасность

Инструкцию по проверке дачного батута на безопасность дал спасатель международного класса, руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев. Его процитировала «Газета.Ru».
При выборе батута первым делом стоит обратить внимание на наличие защитной сетки, отметил спасатель.
«Это принципиально важный момент. Батут без сетки — вещь крайне опасная. Прыгать на таких батутах и детям, и взрослым категорически не рекомендуется, так как это может привести к очень тяжелым травмам»,
— заявил он.
При приобретении батута, ранее уже бывшего в эксплуатации, нужно проверить целостность его конструкции и сетки, продолжил Ковалев.
«Молния входа на сетке должна работать исправно и полностью закрываться. Пружины должны быть закрыты защитными матами, полотно не должно иметь повреждений»,
— подчеркнул специалист.
Спасатель добавил, что во время использования батут должен стоять на ровной поверхности, более того — под конструкцией не должно лежать что-либо. Также он посоветовал не прыгать на одном батуте нескольким людям одновременно, так как в этом случае велика опасность травм.