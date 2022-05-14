Российским дачникам могут отменить крупный штраф

Депутаты Госдумы планируют дополнить КоАП новым исключением, чтобы не штрафовать россиян, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РБК, речь идет о штрафе за неиспользование земли. Его размер составляет от 20 тысяч рублей, либо 1,5% от кадастровой стоимости участка. В основном под него попадают многодетные семьи, которые получили земли, но не использовали ее.
Депутаты предлагают уточнить в административном кодексе следующий момент: если землю не использовали, потому что к ней не была подведена инженерная или транспортная инфраструктура, то штраф не могут назначать.
Yапомним, что неиспользование земли может послужить причиной изъятия земельного участка.