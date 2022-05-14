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1 час назад

Российским дачникам могут отменить крупный штраф

Deita.ru

Депутаты Госдумы планируют дополнить КоАП новым исключением, чтобы не штрафовать россиян, сообщает ИА DEITA.RU.

Российским дачникам могут отменить крупный штраф
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как пишет РБК, речь идет о штрафе за неиспользование земли. Его размер составляет от 20 тысяч рублей, либо 1,5% от кадастровой стоимости участка. В основном под него попадают многодетные семьи, которые получили земли, но не использовали ее.

Депутаты предлагают уточнить в административном кодексе следующий момент: если землю не использовали, потому что к ней не была подведена инженерная или транспортная инфраструктура, то штраф не могут назначать.

Yапомним, что неиспользование земли может послужить причиной изъятия земельного участка.

Дом и сад,Госдума,
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