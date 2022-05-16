Названы три простых способа очистить чайник от накипи

Соли кальция и магния, которые содержатся в жесткой воде, после кипячения образуют накипь, которая способна испортить вкус чая или кофе. Редакторы The Sun Кэтрин Микаллеф и Мария Астарджиева рассказали три простых способа очистить чайник от налета.

Во-первых, его можно прокипятить с пищевой содой из расчета одна столовая ложка бикарбоната натрия на четверть объема. После кипячения чайник необходимо оставить с раствором примерно на час и промыть с помощью губки, позже – еще раз прокипятить с чистой водой.