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1 час назад

Названы три простых способа очистить чайник от накипи

Национальная Служба Новостей

Соли кальция и магния, которые содержатся в жесткой воде, после кипячения образуют накипь, которая способна испортить вкус чая или кофе. Редакторы The Sun Кэтрин Микаллеф и Мария Астарджиева рассказали три простых способа очистить чайник от налета.

Названы три простых способа очистить чайник от накипи
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Во-первых, его можно прокипятить с пищевой содой из расчета одна столовая ложка бикарбоната натрия на четверть объема. После кипячения чайник необходимо оставить с раствором примерно на час и промыть с помощью губки, позже – еще раз прокипятить с чистой водой.

Во-вторых, можно использовать столовый уксус, в третьих, лимонную кислоту. В обоих случаях пропорции воды и средства составляют 1:1.

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