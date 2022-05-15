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2 часа назад

Россияне обсудили подходящее для использования советского хрусталя время

Мослента

Россияне обсудили подходящее для использования советского хрусталя время под фото, которое выложила участница группы «СССР — Есть такая страна» во «ВКонтакте». Она в шутку пользователей сети: «Можно ли уже пользоваться хрусталем или пусть еще постоит?».

Россияне обсудили, что делать с советским хрусталем
Фото: МослентаМослента

По обыкновению, мнения разделились на «за» и «против».

«Давно пора пользоваться. Жить надо сегодня и сейчас», «Я спокойно пользуюсь такой посудой, а для чего тогда она, не музей же», «Пользовались раньше и пользуемся сейчас. И детям останется», — написала часть комментаторов.

Другие юзеры отвечали:

«Думаю, пусть еще немного попылится», «Пусть на память стоят», «Надо хранить и дальше», «Пускай постоит еще лет 50», «Такую красоту больше не выпускают, потому берегу что осталось от родителей», «Это уже произведения искусства и память».

Некоторые пользователи призывали не бояться использовать посуду времен СССР, невзирая на хрупкость изделий. «Бывает и бьется, но это на счастье», — написала одна из подписчиц.

Ранее россияне перечислили преимущества советских сервантов. Пользователи сети отметили высокое качество мебели той эпохи.

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