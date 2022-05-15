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1 час назад

Садоводам рассказали о самых необычных подкормках: подойдет даже пиво

РИА "ФедералПресс"

Дачникам рассказали о самых необычных эффективных подкормках для рассады. Оказалось, что в качестве удобрения прекрасно подойдет даже пиво.

Садоводам рассказали о самых необычных подкормках
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Поваренная соль

Эту подкормку стоит использовать в тех случаях, когда свекла уже пересажена в открытый грунт. Она даст овощу необходимое количество натрия, на нехватку которого указывают сильно покрасневшие листья.

Молоко

Бывалые садоводы утверждают, что молоко является прекрасным средством для защиты огурцов от вредителей и болезней. Кроме того, это еще и прекрасная подкормка, которая насыщает сеянцы кальцием.

Банановая кожура

Эта подкормка богата азотом и калием, поэтому она идеально подойдет как для рассады, так и для взрослых растений. Лучше всего банановая кожура подойдет цветам, а особенно розам.

Пиво

Раствор живого пива является биостимулятором для роста растений. Разбавлять его стоит с водой в соотношении 1 к 10. Лучше всего пивом поливать томаты, перцы и цветы, передает портал «Белновости».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что садоводам рассказали, как по погоде определить приближающиеся заморозки. Для этого следует внимательно следить за небом и ветром вечером.

Дом и сад,
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