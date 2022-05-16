Эксперты назвали пять оттенков в интерьере кухни, которых нужно избегать

В 2022 году при ремонте кухни стоит избегать пяти вариантов цветовых решений, популярных в прошлом. Об этом рассказали дизайнеры интерьера изданию Homes&Gardens.
Так, по мнению бренд-менеджера компании-производителя красок Valspar Тоби Льюиса, осторожными нужно быть при оформлении кухни с красным цветом - его нельзя использовать для окраски больших поверхностей.
"Кухня - место, где вы должны отдохнуть и расслабиться, пока готовите, едите или принимаете гостей. Многим красный цвет может показаться слишком мощным и притягивающим внимание", - объяснил он.
По той же причине дизайнер Эми Янгблад посоветовала отказаться от желтого цвета. Также при ремонте кухни не стоит также выбирать яркий белый цвет - по словам дизайнера Либерти Риггс, из-за него интерьер будет ассоциироваться с больничным. Кроме того, не слишком выигрышно будет смотреться бежевый - об этом рассказал президент компании Sharper Impressions Painting Джофф Шарп. По его мнению, этот цвет хотя и кажется классическим, на самом деле выглядит скучным. Наконец, еще один оттенок, которого стоит избегать в кухне - темно-зеленый. Как объяснила специалист по недвижимости Париса М. Афками, этот цвет в интерьере помещения, как и оранжевый, может негативно повлиять на стоимость жилья.