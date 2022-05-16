Эксперты назвали пять оттенков в интерьере кухни, которых нужно избегать

По той же причине дизайнер Эми Янгблад посоветовала отказаться от желтого цвета. Также при ремонте кухни не стоит также выбирать яркий белый цвет - по словам дизайнера Либерти Риггс, из-за него интерьер будет ассоциироваться с больничным. Кроме того, не слишком выигрышно будет смотреться бежевый - об этом рассказал президент компании Sharper Impressions Painting Джофф Шарп. По его мнению, этот цвет хотя и кажется классическим, на самом деле выглядит скучным. Наконец, еще один оттенок, которого стоит избегать в кухне - темно-зеленый. Как объяснила специалист по недвижимости Париса М. Афками, этот цвет в интерьере помещения, как и оранжевый, может негативно повлиять на стоимость жилья.