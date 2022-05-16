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55 минут назад

5 способов применения старых колготок

Мира Маркина

Капроновые колготки, увы, вещь недолговечная. Но спешить выбрасывать порвавшуюся пару не стоит: ей можно подарить новую жизнь. О том, как использовать с пользой старые колготки, читайте в материале «Рамблера».

5 способов применения старых колготок
Фото: unsplash.comunsplash.com

Хранить лук

Это самый известный лайфхак, которым пользовались еще наши бабушки. Лук и чеснок, «упакованные» в колготки отлично хранятся, поскольку овощи могут «дышать», а влага в такой «таре» не задерживается.

Сушить обувь

Высушить промокшую обувь легко при помощи колготок и наполнителя для кошачьего туалета. Гранулы следует насыпать в чулки, обрезать по размеру обуви и положить внутрь туфель или ботинок. Так они высохнут быстрее, да и неприятный запах таким образом легко устранить.

Сделать саше

Обрезав капроновые колготки до нужных размеров и наполнив их сухими и ароматными травами, можно сделать неплохое саше. Выбирайте травы или цветы, аромат которых вам больше нравится.

Отыскать на полу мелкий предмет

Если вы не можете найти упавшую сережку, пуговицу, бусину или какой-то другой мелкий предмет на полу, воспользуйтесь пылесосом и старыми колготками. Натяните часть чулка на щетку или трубку пылесоса и пропылесосьте комнату (или ту ее часть, где, по вашему мнению, потеряли необходимую вещь). Пыль и грязь пылесос затянет, а необходимый вам предмет останется на капроне.

Стирать вещи

Старые капроновые колготки могут заменить сетку для стирки деликатных вещей. Для этих целей лучше использовать верх колготок или целый чулок. Белье положите внутрь, завяжите чулок и отправьте в стиральную машину.

Дом и сад,
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