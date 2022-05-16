Как вырастить базилик на подоконнике

Базилик - полезное и вкусное растение, которое способно дополнить и разнообразить большое количество блюд. Основное преимущество еще и в том, что его можно вырастить самостоятельно прямо у себя дома. Рамблер подготовил для вас инструкцию, как это сделать правильно.
Можно вырастить базилик из черенков или из молодых побегов, но гораздо дольше в домашних условиях будет расти зелень, выращенная из семян. При покупке семян, отдавайте предпочтение низкорослым и мелколистным сортам базилика - их будет проще и быстрее вырастить дома.
Помимо самих семян вам понадобятся керамзит или галька для дренажа, грунт для комнатных растений и садовая земля (или биогумус), горшок на 1 или 2 литра с дренажными отверстиями и полиэтиленовый пакет.
Для начала покупную смесь грунта необходимо прокалить в духовке при 150-180 градусах около часа - это обезвредит его и в будущем поможет избежать появления вредителей.
Помните, что почва всегда должна быть влажной, но избегайте переизбытка воды. Летом базилик стоит поливать каждое утро, а зимой будет достаточно и двух поливов в неделю. Важно, чтобы температура в помещении не падала ниже 20 градусов - это лишит вашу зелень аромата. Так как базилику необходимы как минимум 6 часов естественного освещения, зимой будет не обойтись без специализированной фитолампы.