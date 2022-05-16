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43 минуты назад

Как вырастить базилик на подоконнике

Мира Маркина

Базилик - полезное и вкусное растение, которое способно дополнить и разнообразить большое количество блюд. Основное преимущество еще и в том, что его можно вырастить самостоятельно прямо у себя дома. Рамблер подготовил для вас инструкцию, как это сделать правильно.

Как вырастить базилик на подоконнике
Фото: pixabay.compixabay.com

Можно вырастить базилик из черенков или из молодых побегов, но гораздо дольше в домашних условиях будет расти зелень, выращенная из семян. При покупке семян, отдавайте предпочтение низкорослым и мелколистным сортам базилика - их будет проще и быстрее вырастить дома.

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Помимо самих семян вам понадобятся керамзит или галька для дренажа, грунт для комнатных растений и садовая земля (или биогумус), горшок на 1 или 2 литра с дренажными отверстиями и полиэтиленовый пакет.

Для начала покупную смесь грунта необходимо прокалить в духовке при 150-180 градусах около часа - это обезвредит его и в будущем поможет избежать появления вредителей.

  1. Смешайте в пропорциях 1:1 грунт для домашних растений и садовую землю или биогумус и грунт для домашних растений - в пропорции 1:4.
  2. На дно горшка выкладываем слой дренажа из керамзита или гальки толщиной в 2-3 см.
  3. Засыпаем грунт, оставляя пустыми от верха горшка около 3 см.
  4. Выравниваем поверхность почвы и обильно поливаем водой.
  5. Высаживаем семена на расстоянии минимум 2 см друг от друга.
  6. Присыпаем слоем грунта толщиной примерно в 1,5 см.
  7. Закрываем горшок полиэтиленовым пакетом, чтобы создать внутри парниковый эффект и ставим горшок в теплое место. Периодически пакет стоит убирать, давай немного "проветриться". Поливать в это время посадку не нужно - только слегка опрыскивайте.
  8. Спустя около 10 дней должны появиться ростки. Когда вы увидите всходы, можно убирать пакет. Проредите их так, чтобы между ними образовался промежуток в 10 см, и перенесите на солнечное место. Можно на подоконник, однако стоит учитывать, что базилик не любит сквозняков.
  9. Когда ростки достигнут высоты в 5-7 см, добавьте еще 2 см грунта, чтобы укрепить молодые побеги.

Помните, что почва всегда должна быть влажной, но избегайте переизбытка воды. Летом базилик стоит поливать каждое утро, а зимой будет достаточно и двух поливов в неделю. Важно, чтобы температура в помещении не падала ниже 20 градусов - это лишит вашу зелень аромата. Так как базилику необходимы как минимум 6 часов естественного освещения, зимой будет не обойтись без специализированной фитолампы.

Дом и сад,
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