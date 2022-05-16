Как вырастить базилик на подоконнике

Базилик - полезное и вкусное растение, которое способно дополнить и разнообразить большое количество блюд. Основное преимущество еще и в том, что его можно вырастить самостоятельно прямо у себя дома. Рамблер подготовил для вас инструкцию, как это сделать правильно.

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Можно вырастить базилик из черенков или из молодых побегов, но гораздо дольше в домашних условиях будет расти зелень, выращенная из семян. При покупке семян, отдавайте предпочтение низкорослым и мелколистным сортам базилика - их будет проще и быстрее вырастить дома.

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Помимо самих семян вам понадобятся керамзит или галька для дренажа, грунт для комнатных растений и садовая земля (или биогумус), горшок на 1 или 2 литра с дренажными отверстиями и полиэтиленовый пакет.

Для начала покупную смесь грунта необходимо прокалить в духовке при 150-180 градусах около часа - это обезвредит его и в будущем поможет избежать появления вредителей.

Смешайте в пропорциях 1:1 грунт для домашних растений и садовую землю или биогумус и грунт для домашних растений - в пропорции 1:4. На дно горшка выкладываем слой дренажа из керамзита или гальки толщиной в 2-3 см. Засыпаем грунт, оставляя пустыми от верха горшка около 3 см. Выравниваем поверхность почвы и обильно поливаем водой. Высаживаем семена на расстоянии минимум 2 см друг от друга. Присыпаем слоем грунта толщиной примерно в 1,5 см. Закрываем горшок полиэтиленовым пакетом, чтобы создать внутри парниковый эффект и ставим горшок в теплое место. Периодически пакет стоит убирать, давай немного "проветриться". Поливать в это время посадку не нужно - только слегка опрыскивайте. Спустя около 10 дней должны появиться ростки. Когда вы увидите всходы, можно убирать пакет. Проредите их так, чтобы между ними образовался промежуток в 10 см, и перенесите на солнечное место. Можно на подоконник, однако стоит учитывать, что базилик не любит сквозняков. Когда ростки достигнут высоты в 5-7 см, добавьте еще 2 см грунта, чтобы укрепить молодые побеги.