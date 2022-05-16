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28 минут назад

Эксперты по садоводству объяснили, как избавить газон от одуванчиков

Вечерняя Москва

Победить одуванчики помогут гербициды, правильная техника выкапывания и регулярная стрижка газона. Об этом рассказали эксперты по гидропонике.

Эксперты объяснили, как избавить газон от одуванчиков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Они отметили, что сорняки необходимо выкапывать сразу после обнаружения. При этом важно засыпать место выкопанного с корнями одуванчика компостом, а затем высадить там газонную траву. После этого участок нужно регулярно поливать до прорастания семян, уточнили специалисты.

При борьбе с сорняками на большой территории помогут гербициды. Однако такой способ подойдет только для газонов, которым не менее нескольких месяцев.

По словам экспертов, гербициды достаточно распылить на участке. После того как корни одуванчиков почернеют, растения следует собрать и выкинуть. Весь процесс может занять неделю.

В борьбе с сорняками специалисты отмечают важность стрижки газона не реже одного раза в неделю. Это позволит сохранить результат на более продолжительное время, пишет «Газета.ру».

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, за что могут оштрафовать дачников в 2022 году.

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