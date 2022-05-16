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46 минут назад

Для мытья батарей посоветовали использовать мыло и уксус

Газета.Ru

Для очистки радиаторов понадобится смешать средство из уксуса, мыла и горячей воды. Об этом рассказало издание Express.

Для мытья батарей посоветовали использовать мыло и уксус
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Стоит придерживаться неагрессивных формул в средствах чистки, чтобы предотвратить воздействие агрессивных химикатов, которые могут ухудшить качество металлов",

— цитирует издание опрошенных им экспертов.

Для специального раствора понадобятся уксус, жидкое мыло и горячая вода. Все ингредиенты следует смешать, а затем с помощью длинной щетки начать чистить внутреннее пространство радиаторов.

Очистка радиаторов также может помочь снизить расходы на отопление, поскольку скопление пыли препятствует распространению тепла. Перед уборкой следует убедиться, что отопление выключено, и радиаторы - холодные.

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