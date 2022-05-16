Назван способ спасти рассаду капусты от садовых вредителей

Эксперт сказал, что народные методы не помогут в борьбе с крестоцветной блошкой, которая часто нападает на рассаду капусты и проедает в ее листьях дырочки, из-за чего растение перестает расти. Опудривание золой или опрыскивание мыльным раствором не сработает из-за повышенной жизнеспособности вредителя. Собрать личинки насекомых с капусты вручную тоже невозможно, так как они очень быстрые.