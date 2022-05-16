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2 часа назад

Назван способ спасти рассаду капусты от садовых вредителей

Lenta.ru

Доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений Сократ Монахос назвал способ спасти рассаду капусты от садовых вредителей. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

Назван способ спасти рассаду капусты от садовых вредителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт сказал, что народные методы не помогут в борьбе с крестоцветной блошкой, которая часто нападает на рассаду капусты и проедает в ее листьях дырочки, из-за чего растение перестает расти. Опудривание золой или опрыскивание мыльным раствором не сработает из-за повышенной жизнеспособности вредителя. Собрать личинки насекомых с капусты вручную тоже невозможно, так как они очень быстрые.

Самым эффективным средством, которое поможет спасти капусту от блошки, Монахос назвал контактные или системные инсектициды. При этом специалист предупредил, что даже они могут помочь не с первого раза:

«В моей практике были случаи, когда и препараты не помогали сразу истребить насекомых, приходилось проводить несколько обработок».

Дом и сад,
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