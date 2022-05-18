Что нужно знать при покупке загородной недвижимости

В этом году россияне стали активнее интересоваться покупкой земельных участков для строительства дач. Помимо сезонного фактора увеличению спроса на участки способствует их доступность: цены на землю не выросли и остались на уровне конца прошлого года.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

В итоге спрос на земельные участки в России в I квартале 2022 года увеличился на 12%, в Нижегородской области — на 4%. Особенно стали популярны земли в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП): за квартал пользователи искали их почти на четверть чаще. Участки под индивидуальное жилищное строительство за первые три месяца этого года также стали востребованнее на 9%. Такие данные приводят аналитики «Авито недвижимость».

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Одновременно эксперты отмечают, что вырос спрос на дачи, цена на которые значительно ниже, чем коттеджи и таунхаусы. Интерес россиян к покупке загородной недвижимости в целом по России за три месяца увеличился на 7%, в Нижегородской области — на 6%. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет, как купить дачу, на что следует обращать внимание, заключая сделки, и что влияет на стоимость загородной недвижимости.

Пошаговая инструкция покупки дачи*

Шаг 1. Выберите объекты для просмотра.

Для этого определитесь с суммой, которую готовы потратить на недвижимость. Решите: насколько далеко она должна располагаться от города, из какого материала построена, какими коммуникациями обеспечена. Вся информация обычно широко представлена на интернет-ресурсах с объявлениями о продаже недвижимости.

Шаг 2. Соберите информацию о посёлке или садоводческом товариществе

Прежде чем ехать на осмотр заинтересовавшего вас дома, соберите всю информацию о населенном пункте или СНТ, в котором он находится. Узнайте, есть ли дороги, магазины и другая социальная инфраструктура. Оцените экологическую привлекательность, наличие леса или водоема.

Если речь идет о садоводческом товариществе, то интересны могут быть для получения дополнительной информации группы СНТ в социальных сетях. Прочитав ленту, реально увидеть все плюсы и минусы товарищества.

Шаг 3. Осмотрите прилегающую территорию.

Если рядом с границами участка вы видите газопровод или ЛЭП, выясните, не попадает ли участок в охранную зону. Также уточните, не планируется ли прохождение через поселок дороги или строительство какого-либо другого инфраструктурного объекта. В таком случае есть риск, что ваш дом и участок изымут для государственных нужд, предложив компенсацию. А она часто не совпадает с рыночной стоимостью.

Шаг 4. Проверьте документы.

Чаще всего продавец предъявляет выписку из единого государственного реестра недвижимости. Хорошо, если выписка только что выдана, если прошло время, то лучше заказать в МФЦ новую. Это позволит убедиться, что дом, действительно, принадлежит данному человеку, он не заложен, на него не наложен арест.

В случае, если право собственности оформлено до 1998 года, следует попросить продавца обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права и только после внесения записи в реестр заключать сделку.

Если у человека на руках только членская книжка садоводческого товарищества, от покупки лучше отказаться. Она не подтверждает право собственности.

Шаг 5. Просите справки у продавца.

Побеседуйте с продавцом, понаблюдайте за его поведением. Если человек ведет себя нервно, неадекватно, то от сделки лучше отказаться. Либо попросите предоставить справки из психо- и наркодиспансера.

Продавца, состоящему в браке, предложите предъявить нотариально заверенное согласие супруга на продажу дачи. Это исключит в дальнейшем риск признания сделки недействительной.Также необходимо убедиться, что человек не расторгал брак в последние три года. Если это все же произошло, уточните, есть ли в судебном решении или в нотариально заверенном соглашении о разделе совместно имущества оговорка, что бывший супруг не имеет каких-либо прав на отчуждаемый объект.

Не покупайте дачу по доверенности. Лучше если продавец сам будет присутствовать на сделке.

Шаг 6. Посоветуйтесь с кадастровым инженером.

Убедитесь, что размер и конфигурация участка соответствуют тому, что вам предлагают приобрести. Для этого пригласите кадастрового инженера, который выйдет на местность и проверит насколько данные из Единого государственного реестра совпадают с реальным положением дел. Если данные об участке в ЕГРН отсутствуют, то есть риск возникновения земельного спора с соседями.

Обратите также внимание на вид разрешенного использования земельного участка. Это важно, потому что, таким образом, вы получаете информацию о том, что можно строить на данном участке, как его законно использовать. В частности, законом запрещается строить жилые дома на землях сельхозназначения для сельхозпроизводства или мелиорации.

Шаг 7. Заключите сделку.

Договор купли-продажи заключается с простой письменной форме. Важно, что были прописаны все характеристики дома и участка: кадастровый номер, площадь, адрес. Обязательно указывайте в договоре реальную цену. Также юристы рекомендуют отдельным пунктом отметить отсутствие притязаний третьих лиц на дачу. Это особенно актуально на загородном рынке, где участки часто переходят в наследство и порой на них неожиданно появляются претенденты. Право собственности к покупателю перейдет сразу после государственной регистрации в ЕГРН.

*Использована информация ЦИАН

Что влияет на стоимость дачи?

находится близко к городу;

есть газ, свет, вода;

большая площадь дома и участка;

близко к заповедным местам;

имеются водоемы, лес;

территория поселка охраняется;

приусадебный участок благоустроен, есть сад. Она увеличивается, если:

далеко от областного центра;

дом построен давно и нуждается в реконструкции;

слабо развита инженерная и социальная инфраструктура;

далеко от магистралей;

зимой купить дом можно дешевле, чем летом. Она уменьшается, если:

Где найти специалистов по уходу за садом и огородом?

Для многих дача все чаще становится местом отдыха. Чтобы решить вопросы по благоустройству участка, озеленению или даже садово-огородные дела нижегородцы прибегают к услугам профессионалов. На интернет-сервисах можно заказать практически любую услугу — от вспахивания земли до покоса травы или установки теплицы.

C середины апреля нижегородцы стали на 48% чаще (по сравнению с концом марта) обращаться к специалистам по уходу за садом и огородом, сообщают эксперты сервиса Авито Услуги. Нужнее всего оказалась услуга по вспашке земли (рост на 70%) и спилу деревьев (+42%).

Растет также спрос на комплексные услуги по благоустройству и подготовке участков, включающие уборку, вывоз мусора, установку заборов, ремонт дач. Возведение теплиц заказывают на 72% чаще, чем раньше.

Сейчас особенно популярны услуги по покосу травы и услуги садовника. Также можно приобрести рассаду овощей и цветов, заказать удобрения, посев газона и даже получить консультацию агронома.

Как заказать услугу, не выходя из дома?

Предположим нас интересует покос травы.

Зайдите на интернет-ресурс — Выберите раздел «Услуги» – Дальше категорию «Сад. Благоустройство» – И вид работ. Нас интересует: «Озеленение, уход за садом и огородом» – Услуга «Покос услуги» – На выбор около 70 предложений — Чтобы связаться с исполнителем услуг, можно позвонить по указанному или телефону или написать обращения (предварительно, зарегистрировавшись на сайте).