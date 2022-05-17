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1 час назад

Блогерша показала простой способ укоротить брюки без услуг швеи

Lenta.ru

Индийская блогерша показала простой способ укоротить брюки без услуг швеи. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша показала простой способ укоротить брюки без услуг швеи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жительница Нью-Дели Мегха Сихра рассказала, что ее лайфхак предполагает использование клеевой тесьмы, которую она приобрела на сайте ретейлера Amazon. Стилистка объяснила, что сначала необходимо надеть штаны и изнутри заколоть булавкой лишнюю ткань, чтобы не ошибиться с будущей длиной вещи.

После этого, по словам Сихры, следует вывернуть брюки наизнанку, расположить клеевую тесьму в месте сгиба и прогладить ее утюгом на протяжении 20 секунд, чтобы она успела закрепиться на ткани.

«Если вы все сделали правильно, ваши штаны не пострадают даже после стирки и сушки»,

— заключила она.

Публикация блогерши порадовала фанатов, и они принялись благодарить ее в комментариях. «Ты просто спасла мне жизнь», «Ты лучшая», «Я восхищаюсь твоей смекалкой», «Я попробовала и была восхищена», «Просто гениально!», «Вау, очень крутой лайфхак», «Спасибо большое, ты помогла», — высказывались юзеры.

В мае еще одна блогерша показала легкий способ подогнать джинсы по фигуре. Так, юзерша с никнеймом lulegret проделала небольшие отверстия в двух частях на изнаночной стороне пояса, а затем взяла шнурок и закрепила на его конце английскую булавку. После этого она продела ее вдоль пояса через получившееся отверстие. В конце концов, блогерша извлекла две части шнурка, примерила джинсы и завязала их на талии, показав «безупречную» посадку.

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