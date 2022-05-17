Как очистить труднодоступные места в духовке

В TikTok набирает популярность лайфхак по очистке духовки с помощью одного средства — зубочистки. Об этом пишет Express.

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Для того, чтобы создать оптимальный инструмент для уборки духовки в труднодоступных местах, советуют взять бумажное полотенце и зубочистку. Необходимо оторвать один лист салфетки и обернуть вокруг зубочистки для того, чтобы ее было удобнее держать. Получившимся инструментом можно начинать уборку.

Для начала стоит очистить варочную панель: железные решетки, места стыка стенок и плиты, газовые конфорки, если они есть. Затем перейти в основное отделение духовки. Там следует очистить все разъемы, стыки и мелкие детали. Решетки также можно вычистить от скопления жира.